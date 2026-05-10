В России с 20 июня начнется приемная кампания в высшие учебные заведения, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

Заявления и документы можно будет подать на все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование, магистратуру и специализированное высшее образование.

Однако, сроки завершения приема документов зависят от уровня образования и формы финансирования обучения:

для поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования — с 10 по 20 июля;

для платного обучения по этим направлениям — до 20 сентября;

для программ магистратуры и специализированного высшего образования на бюджетные места — до 20 августа, на платные — до 20 сентября.