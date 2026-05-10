Кратковременные дожди и до +17°С - погода в Ленобласти на 11 мая

В Ленинградской области 11 мая ожидается облачная погода с прояснениями.

Фото: freepik

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +4…+9°С, днем — +12…+17°С.

Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня

В России с 20 июня начнется приемная кампания в высшие учебные заведения, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

Фото: freepik

Заявления и документы можно будет подать на все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование, магистратуру и специализированное высшее образование.

Однако, сроки завершения приема документов зависят от уровня образования и формы финансирования обучения:

  • для поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования — с 10 по 20 июля;

  • для платного обучения по этим направлениям — до 20 сентября;

  • для программ магистратуры и специализированного высшего образования на бюджетные места — до 20 августа, на платные — до 20 сентября.

