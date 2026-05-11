Водитель мусоровоза «Джак» переехал 88-летнюю женщину во дворе дома № 27, корпус 2, по проспекту Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 10 мая в 07:25.
По предварительным данным, 63-летний водитель двигался задним ходом по двору и наехал на женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте.
По факту смертельного ДТП заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителя отпустили под обязательство о явке.