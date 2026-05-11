Детскую коляску сдуло в Кронверкский пролив воздушным потоком от вертолета Ми-8 в районе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге днем 9 мая.

По предварительным данным, сильный поток воздуха возник во время посадки прогулочного вертолета. Он оказался настолько мощным, что коляску унесло в воду.

Женщина, которая пыталась удержать коляску, едва не упала в Кронверкский пролив. Ребенка внутри в этот момент не было.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку. Ее проводит Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.