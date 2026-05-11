В Финляндии проверяют на хантавирус двух человек, летевших с умершей от вируса женщиной

В Финляндии проверяют на хантавирус двух человек, летевших с умершей от вируса женщиной

Двое жителей Финляндии могли заразиться хантавирусом после перелета из Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. Как сообщает Yle со ссылкой на финский Институт здоровья и благополучия и данные ВОЗ, речь идет о финнах, которые летели одним рейсом с заболевшей женщиной.

Пассажирка потеряла сознание в аэропорту Йоханнесбурга. Ее госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти.

Двое граждан Финляндии сидели в нескольких рядах от заболевшей. Сейчас их состояние тщательно контролируют. По рекомендации санитарных властей их поместили на карантин и продолжают наблюдать.

Андский штамм хантавируса способен передаваться от человека к человеку. Ранее он спровоцировал вспышку заболеваемости на круизном судне MV Hondius в Атлантике.

Финские власти намерены внести этот штамм в категорию особо опасных инфекционных заболеваний. Это позволит расширить полномочия профильных служб для борьбы с распространением возбудителя.

Без существенных осадков и до +22 °C – погода в Ленобласти на 12 мая

На территории Ленинградской области 12 мая ожидается теплая погода без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 °C, днем +17...+22 °C. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.  Атмосферное давление будет понижаться.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026
