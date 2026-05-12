В Финляндии убили художницу из России

В Финляндии убили художницу из России

Женщину родом из России убили в городе Котка в Финляндии в ночь на 10 мая. По данным полиции, погибшая и предполагаемый убийца состояли в отношениях. Подозреваемого задержали и допросили.

Полицейская лента появилась на двери одной из квартир в районе Кархувуори. Известно, что там проживали писатель в возрасте около 50 лет и его жена – художница и преподаватель. По информации из соцсетей, пара поженилась в 2012 году.

Как сообщает Neva.Today, погибшая была родом из России. В Финляндии она изучала прикладные науки и работала в учебном заведении.

11.05.2026
Финляндия Котка Россия
Новости Происшествия

Приставы задержали вора, полгода скрывавшегося от суда в Ленобласти

В Сланцевском районе судебные приставы задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Мужчину обвиняют в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Ранее он находился под подпиской о невыезде, но не явился на судебное заседание. После этого суд объявил его в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановили до установления местонахождения обвиняемого.

Разыскиваемого выявили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время исполнительских действий. Личность мужчины установили при сверке с базой данных «Розыск» МВД России.

Нарушителя задержали и доставили в городской суд для вручения постановления о розыске. Затем мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий и препровождения к инициатору розыска.

За четыре месяца 2026 года областные судебные приставы помогли задержать 12 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

05.02.2021
Сланцевский район Ленинградская область

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
