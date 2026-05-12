Женщину родом из России убили в городе Котка в Финляндии в ночь на 10 мая. По данным полиции, погибшая и предполагаемый убийца состояли в отношениях. Подозреваемого задержали и допросили.

Полицейская лента появилась на двери одной из квартир в районе Кархувуори. Известно, что там проживали писатель в возрасте около 50 лет и его жена – художница и преподаватель. По информации из соцсетей, пара поженилась в 2012 году.

Как сообщает Neva.Today, погибшая была родом из России. В Финляндии она изучала прикладные науки и работала в учебном заведении.