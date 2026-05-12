Приставы задержали вора, полгода скрывавшегося от суда в Ленобласти

В Сланцевском районе судебные приставы задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Мужчину обвиняют в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Ранее он находился под подпиской о невыезде, но не явился на судебное заседание. После этого суд объявил его в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановили до установления местонахождения обвиняемого.

Разыскиваемого выявили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время исполнительских действий. Личность мужчины установили при сверке с базой данных «Розыск» МВД России.

Нарушителя задержали и доставили в городской суд для вручения постановления о розыске. Затем мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий и препровождения к инициатору розыска.

За четыре месяца 2026 года областные судебные приставы помогли задержать 12 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
Сланцевский район Ленинградская область
300-летняя «Танечкина сосна» из Сясьстроя претендует на звание «Дерево года России»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона с призывом поддержать уникальное дерево, растущее в Волховском районе, в конкурсе «Дерево года России». 

Фото: lenobl.ru

Главная достопримечательность песчаного пляжа на берегу реки Сясь в городе Сясьстрой — 300-летняя «Танечкина сосна», которая участвует в конкурсе под номером 50. Всего в этом году за звание борются 78 уникальных деревьев со всей страны. Голосование уже стартовало и продлится до 1 августа на официальном сайте.

У сосны есть своя человеческая легенда. В XIX веке девочка по имени Танечка носила обед своему отцу, работавшему в каменоломне, и заблудилась в пещерах. Её нашли живой только на четвёртый день. С тех пор и пещера, и сосна, растущая на дюне, носят имя Танечки.

Победитель конкурса получит диплом, профессиональное обследование своего состояния и комплекс оздоровительных мероприятий.

«Будем рады, если нашу сосну признают деревом года России. Поддержим. Пусть о нашей сосне узнает вся страна», — призвал земляков Александр Дрозденко.

Конкурс традиционно имеет международный статус, однако после 2022 года Россия проводит его самостоятельно. По словам губернатора, уровень соревнования остался по-прежнему высоким и престижным.

Дерево года России Сясьстрой

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
