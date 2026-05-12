weather 12.5°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / Как правильно выращивать зелень весной: советы для большого урожая

Новости Социум

Как правильно выращивать зелень весной: советы для большого урожая

Агроном представил подробную инструкцию по выращиванию зелени.

До конца мая на грядки можно смело отправлять смена петрушки, укропа, щавеля, шпината, рукколы, салата и кориандра. Более теплолюбивые растения, такие как базилик, тимьян и мята, требуют более стабильного тепла, поэтому для них идеальным периодом станет интервал с 25 мая по 10 июня. Об этом опытный агроном рассказал порталу ngs.ru.

Ключевым фактором развития растений является правильное местоположение. Важно помнить, что прямые солнечные лучи могут привести к пожелтению и выгоранию зелени. Шпинат, сельдерей, кориандр и щавель лучше чувствуют себя в полутени, в то время как петрушка и укроп предпочитают более освещенные участки.

Для холодостойких культур — петрушки, укропа и щавеля — оптимальная глубина посева составляет 1–2 см при дистанции 15–20 см между растениями. Важно следить и за влажностью почвы еще до момента появления всходов.

С 10 по 30 мая, когда почва окончательно прогреется, а угроза ночных заморозков минует, приходит пора шпината, рукколы, салата и кориандра. Шпинат отличается особой неприхотливостью: его достаточно высеять на глубину до 1 см с шагом 2–3 см между семенами. Его первые всходы появятся уже через неделю, салат и руккола проявятся за 3–7 дней, а кориандр потребует до двух недель.

Вам будет интересно
Доктор Мясников назвал лучшие домашние средства для восстановления после ОРВИ
Врач рассказал, как вернуть силы организму после ОРВИ без покупных лекарственных средств. Порой люди могут испытывать плохое самочувствие в течение не...
09.05.2026
427

Фото на миниатюре: magnific

Теги

дача советы экспертов овощи
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 12 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 19-175 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО механизированным способом

км 38,39 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, покраска БК;

км 40-41 ограничение скорости движения в сторону Гатчины, правый ряд, с 08:00 до 17:00, замена секций барьерных ограждений;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия вне населенных пунктов;

км 114 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка а/б покрытия с увлажнением;

км 36-37  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 0-48  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-56 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортная развязка км 50 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-99 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57-99 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, покраска БК;

км 57-31 ограничение скорости движения в сторону СПб, правый ряд с 08:00 до 17:00, очистка и мойка шумозащитных экранов от пыли и грязи;

км 55-43 тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, очистка, мойка краевой от пыли и грязи;

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой от пыли и грязи с вывозом.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55, и все тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, механическая очистка обочины от пыли и грязи;

км 38 тр. развязки ограничение скорости движения в сторону Пскова съезд в направлении н.п. Романовка, правый ряд с 09:00 до 12:00, замена секций барьерных ограждений;

км 42, тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, механическая очистка и мойка обочины от пыли и грязи;

км 115-133 ограничение скорости движения на Псков, правый ряд с 08:00-17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 102-104 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00-17:00, механическая мойка пешеходных дорожек;

км 112-140 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, покраска БК;

км 100-145 +км 145 тр. развязка, ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00-17:00, механическая уборка смёта от бордюрного камня;

км 112-158 + км 145 тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00-17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом (ПУМ);

км 21+500 (обратный ход ) ограничение скорости движения с 08:00 до 18:00, устранение деформации СБО ( после ДТП ).

Теги

дорожные ограничения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться