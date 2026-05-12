Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 19-175 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО механизированным способом

км 38,39 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, покраска БК;

км 40-41 ограничение скорости движения в сторону Гатчины, правый ряд, с 08:00 до 17:00, замена секций барьерных ограждений;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия вне населенных пунктов;

км 114 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка а/б покрытия с увлажнением;

км 36-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-56 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортная развязка км 50 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-99 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57-99 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, покраска БК;

км 57-31 ограничение скорости движения в сторону СПб, правый ряд с 08:00 до 17:00, очистка и мойка шумозащитных экранов от пыли и грязи;

км 55-43 тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, очистка, мойка краевой от пыли и грязи;

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой от пыли и грязи с вывозом.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55, и все тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, механическая очистка обочины от пыли и грязи;

км 38 тр. развязки ограничение скорости движения в сторону Пскова съезд в направлении н.п. Романовка, правый ряд с 09:00 до 12:00, замена секций барьерных ограждений;

км 42, тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, механическая очистка и мойка обочины от пыли и грязи;

км 115-133 ограничение скорости движения на Псков, правый ряд с 08:00-17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 102-104 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00-17:00, механическая мойка пешеходных дорожек;

км 112-140 ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00 до 17:00, покраска БК;

км 100-145 +км 145 тр. развязка, ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00-17:00, механическая уборка смёта от бордюрного камня;

км 112-158 + км 145 тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правый ряд с 08:00-17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом (ПУМ);

км 21+500 (обратный ход ) ограничение скорости движения с 08:00 до 18:00, устранение деформации СБО ( после ДТП ).