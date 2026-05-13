Ленинградская область получила положительное заключение государственной экспертизы на реставрацию большого амбара Ивангородской крепости. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Внутри здания, которое ранее использовалось как склад боеприпасов, предстоит масштабное преобразование.
Впервые в амбаре проведут отопление, электричество, вентиляцию и санузлы. По словам главы региона, это не просто ремонт, а полноценное оснащение объекта. На месте исторической постройки появится современный музей, доступный для любого посетителя — от ребёнка до человека с ограниченными возможностями. За пространство будет продуманным и удобным. После завершения работ в амбаре власти приступят к проектированию башен и участков стен Ивангородской крепости.
Ивангородская крепость была построена в 1492 году на Девичьей горе над рекой Нарвой и названа в честь великого князя Ивана Третьего. Она была возведена за семь недель и защищала Новгородскую землю со стороны западных соседей. Главная особенность крепости – ее мощные укрепления. В 2021 году Ивангородская крепость заняла второе место в рейтинге самых красивых сохранившихся каменных крепостей России.