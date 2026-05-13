Госэкспертиза одобрила реставрацию большого амбара Ивангородской крепости

Госэкспертиза одобрила реставрацию большого амбара Ивангородской крепости

Ленинградская область получила положительное заключение государственной экспертизы на реставрацию большого амбара Ивангородской крепости. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Внутри здания, которое ранее использовалось как склад боеприпасов, предстоит масштабное преобразование.

Впервые в амбаре проведут отопление, электричество, вентиляцию и санузлы. По словам главы региона, это не просто ремонт, а полноценное оснащение объекта. На месте исторической постройки появится современный музей, доступный для любого посетителя — от ребёнка до человека с ограниченными возможностями. За пространство будет продуманным и удобным. После завершения работ в амбаре власти приступят к проектированию башен и участков стен Ивангородской крепости.

Ивангородская крепость была построена в 1492 году на Девичьей горе над рекой Нарвой и названа в честь великого князя Ивана Третьего. Она была возведена за семь недель и защищала Новгородскую землю со стороны западных соседей. Главная особенность крепости – ее мощные укрепления. В 2021 году Ивангородская крепость заняла второе место в рейтинге самых красивых сохранившихся каменных крепостей России.

Новости Социум

Все без исключения мясные консервы 10 популярных марок в магазинах Петербурга не соответствуют ГОСТу

Все проверенные образцы мясных консервов из 10 популярных торговых марок не соответствовали требованиям ГОСТа. Экспертизу провела петербургская организация «Общественный контроль». Образцы закупали в сетевых супермаркетах, сообщает «МК в Питере».

Проверку проводили в лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФБУ «Тест-С.-Петербург» и «Петербург-Экспертиза». В 2025 году бракованными также признали 100% проверенных образцов. При этом на всех банках стояла обязательная маркировка «Честный знак».

Вместо кусочков мяса массой не менее 30 г специалисты находили спрессованную обрезь, сухожилия, лимфоузлы, кровеносные сосуды, а иногда и языки. В составе консервов также обнаруживали крахмал и загуститель каррагинан, которые не были указаны на этикетке.

Содержание белка в «говядине» снизилось почти в два раза, а количество жира превышало норму в два раза. Эксперты отмечают, что многие производители перешли на «облегченный» ГОСТ. Он допускает меньше белка и больше жира. Однако даже эти требования часто нарушаются.

Роспотребнадзор объявил предостережения изготовителям, в том числе одному из петербургских заводов, а также крупным торговым сетям.

«Общественный контроль» советует петербуржцам внимательно изучать этикетки, не доверять одной только надписи «ГОСТ» и отказываться от слишком дешевых консервов.

В организации также отметили, что некачественными могут оказаться и другие продукты в магазинах Санкт-Петербурга. В пяти из 10 образцов ультрапастеризованного молока и сливок ранее нашли фальсификат.

