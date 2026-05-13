Безработного 21-летнего жителя Вырицы задержали по подозрению в краже денег из квартиры на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. У мужчины изъяли 150 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД, кража произошла 9 мая в квартире дома № 169 на проспекте Ветеранов. В полицию обратился 18-летний молодой человек. Он рассказал, что неизвестный вошел в квартиру через незапертую дверь.

Злоумышленник вскрыл металлический сейф в гардеробной. Внутри находились 200 тысяч рублей. Часть похищенного подозреваемый успел потратить. Полиция завела уголовное дело о краже.