weather 19°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / У компании из Волховского района арестовали иномарку за долг по коммуналке в 5 млн рублей

Новости Происшествия

У компании из Волховского района арестовали иномарку за долг по коммуналке в 5 млн рублей

Автомобиль Volvo XC90 арестовали у компании из Волховского района из-за долга за коммунальные ресурсы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Ленобласти, задолженность организации перед ресурсоснабжающей компанией превысила 5 миллионов рублей.

В рамках исполнительного производства судебные приставы направили запросы в регистрирующие и кредитные органы, чтобы проверить имущественное положение должника. Выяснилось, что в собственности компании, которая специализируется на консалтинговых услугах, находится Volvo XC90 2018 года выпуска.

На автомобиль наложили арест. После оценки машину передадут на торги. Вырученные деньги направят в счет погашения долга.

Вам будет интересно
Обязан ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время в России
Сотрудник имеет право не отвечать на звонки начальника вне рабочего времени. Об этом сообщают специалисты Роструда. В ведомстве пояснили, что работник...
08.03.2026
7717

Теги

Волховский район
Новости Социум Точка зрения Главное

Сергей Перминов: зеленый пояс вокруг Петербурга и Ленобласти защитит агломерацию от хаотичной застройки

Новая инициатива позволит сохранить экологическое благополучие регионов, считает сенатор.

Сергей Перминов: зеленый пояс вокруг Петербурга и Ленобласти защитит агломерацию от хаотичной застройки - Новая инициатива позволит сохранить экологическое благополучие регионов, считает сенатор.
Фото: Валентин Илюшин/Online47

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании лесопаркового пояса вокруг Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект, ставший результатом многолетней совместной работы двух регионов, направлен на стратегическое сохранение природных ресурсов в условиях активной урбанизации.

Как подчеркнул в беседе с ЛенТВ24 сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, это решение является важным шагом для защиты «зеленых легких» агломерации. Новый статус лесных территорий станет надежным барьером против хаотичной застройки, обеспечивая комфортную среду как для нынешних, так и для будущих поколений жителей.

При этом сенатор подчеркнул, что создание зеленого пояса площадью 150 тысяч гектаров не означает превращение территории в закрытый заповедник. Напротив, концепция предусматривает развитие рекреационных пространств: регионы планируют активно обустраивать экотропы и необходимую инфраструктуру для отдыха граждан. 

«Как уже отметил губернатор Александр Дрозденко, нам предстоят установление точных границ участков пояса, их картирование, внесение в ЕГРН. Статус будет во всех документах, станет своеобразным фильтром в хозяйственных решениях. Это поможет избежать сокращения пояса и ухудшения его качества», — добавил сенатор.

Вам будет интересно
Сергей Перминов о новом памятнике участникам СВО в Сертолово: "В монументальной композиции запечатлен дух наших воинов"
Новый монумент символизирует фронтовое братство и преемственность поколений защитников Отечества, завяил сенатор. В городе Сертолово Ленинградской обл...
08.05.2026
294

Теги

Сергей Перминов

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться