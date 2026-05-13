Автомобиль Volvo XC90 арестовали у компании из Волховского района из-за долга за коммунальные ресурсы.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Ленобласти, задолженность организации перед ресурсоснабжающей компанией превысила 5 миллионов рублей.
В рамках исполнительного производства судебные приставы направили запросы в регистрирующие и кредитные органы, чтобы проверить имущественное положение должника. Выяснилось, что в собственности компании, которая специализируется на консалтинговых услугах, находится Volvo XC90 2018 года выпуска.
На автомобиль наложили арест. После оценки машину передадут на торги. Вырученные деньги направят в счет погашения долга.
Сергей Перминов: зеленый пояс вокруг Петербурга и Ленобласти защитит агломерацию от хаотичной застройки
Новая инициатива позволит сохранить экологическое благополучие регионов, считает сенатор.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании лесопаркового пояса вокруг Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект, ставший результатом многолетней совместной работы двух регионов, направлен на стратегическое сохранение природных ресурсов в условиях активной урбанизации.
Как подчеркнул в беседе с ЛенТВ24 сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, это решение является важным шагом для защиты «зеленых легких» агломерации. Новый статус лесных территорий станет надежным барьером против хаотичной застройки, обеспечивая комфортную среду как для нынешних, так и для будущих поколений жителей.
При этом сенатор подчеркнул, что создание зеленого пояса площадью 150 тысяч гектаров не означает превращение территории в закрытый заповедник. Напротив, концепция предусматривает развитие рекреационных пространств: регионы планируют активно обустраивать экотропы и необходимую инфраструктуру для отдыха граждан.
«Как уже отметил губернатор Александр Дрозденко, нам предстоят установление точных границ участков пояса, их картирование, внесение в ЕГРН. Статус будет во всех документах, станет своеобразным фильтром в хозяйственных решениях. Это поможет избежать сокращения пояса и ухудшения его качества», — добавил сенатор.