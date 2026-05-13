weather 19°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / VK Донат помог авторам ВКонтакте заработать более 700 млн рублей с начала года

Новости Социум

VK Донат помог авторам ВКонтакте заработать более 700 млн рублей с начала года

По итогам I квартала этого года контентмейкеры заработали на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

VK Донат помог авторам ВКонтакте заработать более 700 млн рублей с начала года - По итогам I квартала этого года контентмейкеры заработали на 26% больше, чем за аналогичный период п
Фото: Пресс-служба ВКонтакте

За первые три месяца 2026 года авторы ВКонтакте заработали свыше 718 млн рублей с помощью сервиса VK Донат.

Чаще всего пользователи поддерживают рублем тех, кто занимается творчеством, рукоделием и хобби. Им удалось заработать 193 млн рублей. Следом расположились преподаватели и авторы  образовательных проектов. Их заработки достигли 129 млн рублей в первом квартале. Тем временем самым быстрорастущим направлением стал контент о загородной жизни, танцах, науке, рецептах и азиатской культуре.

«VK Донат последовательно формирует культуру монетизации эксклюзивного контента. Мы видим, как пользователи активнее проявляют интерес к поддержке любимых авторов и уникальному контенту, а авторы быстрее адаптируются к этому формату и увеличивают свой доход», — рассказала руководитель направления «Сообщества и опыт автора» ВКонтакте Вера Советкина.

Вам будет интересно
Семь проектов из Ленобласти получили гранты Президентского фонда культурных инициатив на сумму более 14 млн рублей
Семь творческих проектов Ленобласти стали победителями второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года. Общая сумма выделенных гр...
12.05.2026
145

Теги

ВКонтакте
Новости Происшествия Главное

Более 50 аварий произошло в Ленобласти за сутки

В результате происшествий есть пострадавшие.

Более 50 аварий произошло в Ленобласти за сутки - В результате происшествий есть пострадавшие.
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области/ Архив

За минувший вторник на дорогах Ленинградской области произошло 54 аварии. Об этом 13 мая передает региональная Госавтоинспекция.

В результате трех аварий травмы получили четыре человека. Обошлось без летальных случаев.

В Петербурге за минувшие сутки произошло 294 аварии, в которых пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Погибших также нет.

Вам будет интересно
Мигранты устроили массовое побоище на птицефабрике в Ленобласти. Пострадали 20 человек, семь – в тяжелом состоянии
Массовая драка между работниками-иностранцами произошла на птицефабрике в поселке Приладожский Кировского района 12 мая. Сообщение о конфликте поступи...
13.05.2026
268

Теги

Аварии в Ленобласти

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться