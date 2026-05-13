По итогам I квартала этого года контентмейкеры заработали на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые три месяца 2026 года авторы ВКонтакте заработали свыше 718 млн рублей с помощью сервиса VK Донат.

Чаще всего пользователи поддерживают рублем тех, кто занимается творчеством, рукоделием и хобби. Им удалось заработать 193 млн рублей. Следом расположились преподаватели и авторы образовательных проектов. Их заработки достигли 129 млн рублей в первом квартале. Тем временем самым быстрорастущим направлением стал контент о загородной жизни, танцах, науке, рецептах и азиатской культуре.

«VK Донат последовательно формирует культуру монетизации эксклюзивного контента. Мы видим, как пользователи активнее проявляют интерес к поддержке любимых авторов и уникальному контенту, а авторы быстрее адаптируются к этому формату и увеличивают свой доход», — рассказала руководитель направления «Сообщества и опыт автора» ВКонтакте Вера Советкина.