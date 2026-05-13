Жителей и гостей региона предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в четверг.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 13 мая. В течение суток ожидаются осадки в большинстве районов, местами пройдут ливни с грозой. Об этом в среду сообщает региональное управление МЧС.
«В отдельных районах ливни, грозы, ночью преимущественно на западе, днем на востоке. Ветер юго-восточный, переходящий к юго-западному ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый», — указано в сообщении.
Температура воздуха в темное время суток составит+8...+13 градусов, местами похолодает до +5. Днем воздух прогреется до +12...+17 гр., на востоке области местами до +20.
Фото на миниатюре: magnific