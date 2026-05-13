weather 18.4°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Ливни с грозой пройдут в Ленобласти 14 мая

Новости Социум Главное

Ливни с грозой пройдут в Ленобласти 14 мая

Жителей и гостей региона предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в четверг.

Ливни с грозой пройдут в Ленобласти 14 мая - Жителей и гостей региона предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в четверг.
Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 13 мая. В течение суток ожидаются осадки в большинстве районов, местами пройдут ливни с грозой. Об этом в среду сообщает региональное управление МЧС.

«В отдельных районах ливни, грозы, ночью преимущественно на западе, днем на востоке. Ветер юго-восточный, переходящий к юго-западному ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый», — указано в сообщении. 

Температура воздуха в темное время суток составит+8...+13 градусов, местами похолодает до +5. Днем воздух прогреется до +12...+17 гр., на востоке области местами до +20.

Вам будет интересно
300-летняя «Танечкина сосна» из Сясьстроя претендует на звание «Дерево года России»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона с призывом поддержать уникальное дерево, растущее в Волховском районе...
12.05.2026
241

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Погода в Ленобласти ливни гроза
Новости Социум

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти до 14 мая

Сильные дожди с грозой пройдут местами в регионе в ближайшие сутки.

В Ленинградской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, до вечера четверга в регионе ожидаются сильные дожди с грозой.

«Дождь. Период предупреждения с 18 ч. 13 мая до 18 ч. 14 мая. Местами ливни», — передают синоптики.

Вам будет интересно
Ливни с грозой пройдут в Ленобласти 14 мая
Жителей и гостей региона предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в четверг. Фото: МЧС ЛО Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленингра...
13.05.2026
101

Фото на миниатюре: magnific

Теги

гроза ливни штормовое предупреждение Гидрометцентр России

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

В Приозерском районе завершают ремонт 11-километрового участка дороги
В Приозерском районе завершают ремонт 11-километрового участка дороги

14:57 13.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться