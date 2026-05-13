Чтобы перевод не попал под подозрения, он должен соответствовать вашему привычному финансовому поведению.

Банковские системы мониторинга оценивают каждую операцию на соответствие привычному поведению клиента. По словам юриста Аллы Георгиевой, даже перевод самому себе может привести к временной заморозке средств, если он выглядит подозрительно. Об этом эксперт заявила в беседе с «Прайм».

Например, перевод крупной суммы в ночное время для пользователя, который обычно совершает только мелкие бытовые транзакции, система может посчитать подозрительным. Особое внимание банки уделяют транзитным операциям. Если сразу после поступления денег на счет в другом банке они моментально пересылаются третьему лицу, с которым ранее не было финансовых контактов, алгоритмы классифицируют это как подозрительную активность.

Эксперт подчеркивает, что блокировки можно избежать, если происхождение средств прозрачно. Наличие документов, подтверждающих легальный доход — таких как справки 2-НДФЛ, договоры купли-продажи имущества, документы о закрытии вкладов или наследстве — позволяет быстро снять вопросы кредитной организации даже при проведении крупных операций.

