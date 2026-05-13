weather 15.7°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Когда перевод самому себе может стать причиной блокировки счета

Новости Экономика

Когда перевод самому себе может стать причиной блокировки счета

Чтобы перевод не попал под подозрения, он должен соответствовать вашему привычному финансовому поведению.

Банковские системы мониторинга оценивают каждую операцию на соответствие привычному поведению клиента. По словам юриста Аллы Георгиевой, даже перевод самому себе может привести к временной заморозке средств, если он выглядит подозрительно. Об этом эксперт заявила в беседе с «Прайм».

Например, перевод крупной суммы в ночное время для пользователя, который обычно совершает только мелкие бытовые транзакции, система может посчитать подозрительным. Особое внимание банки уделяют транзитным операциям. Если сразу после поступления денег на счет в другом банке они моментально пересылаются третьему лицу, с которым ранее не было финансовых контактов, алгоритмы классифицируют это как подозрительную активность.

Эксперт подчеркивает, что блокировки можно избежать, если происхождение средств прозрачно. Наличие документов, подтверждающих легальный доход — таких как справки 2-НДФЛ, договоры купли-продажи имущества, документы о закрытии вкладов или наследстве — позволяет быстро снять вопросы кредитной организации даже при проведении крупных операций.

Вам будет интересно
Центробанк: Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку в 2025 году, будет выплачивать ее до конца жизни
Российские банки стали чаще выдавать ипотеку заемщикам, которым к моменту планового погашения кредита исполнится 70-75 лет. Об этом сообщили в пресс-с...
11.05.2026
379

Фото на миниатюре: magnific

Теги

банковские переводы блокировка счетов
Новости Происшествия

В Луге суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя-рецидивиста

Также нарушителя приговорили к обязательным работам.

Лужский городской суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Ранее против нарушителя возбудили уголовное дело.

По материалам суда, в августе 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, вновь сел за руль, будучи нетрезвым. В итоге фигуранту уголовного дела назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на два года. Также суд постановил конфисковать автомобиль, принадлежащий подсудимому, обратив его в собственность государства.

Вам будет интересно
Глава СК РФ взял на контроль дело о массовой драке на птицефабрике в Ленобласти
По факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль расследование уголовного дела...
13.05.2026
216

Теги

прокуратура луга пьяная езда

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться