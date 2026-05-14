Все участники массовой драки на птицефабрике в Кировском районе, поступившие во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, после оказания помощи были отпущены домой. Об этом 47news рассказали в медучреждении.

Со слов врачей, всего в медучреждение после побоища поступили 11 работников предприятия. Все они получили легкие травмы и после осмотра и оказания помощи отправились домой. Пациенты в тяжелом состоянии с птицефабрики не поступали, заявили в больнице.

Напомним, побоище между работниками-иностранцами произошло на предприятии 12 мая. Всего в ней участвовали 60 человек. Расследование уголовного дела на контроле главы СК РФ.