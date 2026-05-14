В больнице рассказали о состоянии пострадавших в массовой драке на птицефабрике в Ленобласти

В больнице рассказали о состоянии пострадавших в массовой драке на птицефабрике в Ленобласти

Со слов врачей больницы, куда поступили участники потасовки, «тяжелых» пациентов не было.

Все участники массовой драки на птицефабрике в Кировском районе, поступившие во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, после оказания помощи были отпущены домой. Об этом 47news рассказали в медучреждении.

Со слов врачей, всего в медучреждение после побоища поступили 11 работников предприятия. Все они получили легкие травмы и после осмотра и оказания помощи отправились домой. Пациенты в тяжелом состоянии с птицефабрики не поступали, заявили в больнице.

Напомним, побоище между работниками-иностранцами произошло на предприятии 12 мая. Всего в ней участвовали 60 человек. Расследование уголовного дела на контроле главы СК РФ.

Жителей Ленобласти массово атакуют клещи

За неделю число жалоб на укусы членистоногих превысило 500 случаев

В Ленинградской области фиксируется повышенная активность клещей. Только за прошедшую неделю с жалобами на укусы паразитов в медучреждения региона обратились 535 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

«535 человек обратились по поводу присасывания клещей, из них 163 ребенка. В регионе пострадало 513 человек в 17 административных районах», — указано в сообщении.

Наибольшее число жалоб на членистоногих поступает из Тихвинского (88 случаев), Киришского (66), Волховского (51), Всеволожского (43) районов и Гатчинского округа (46).

При этом случаев заболевания опасными вирусными инфекциями, передающимися клещами, за указанный период не зафиксировано.

Также в Ленобласти продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. На текущий момент процедуру прошли 3 359 человек, в том числе 1 456 детей.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
21:30 11.05.2026

