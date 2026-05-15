Новости СВО

Перминов: Киев не заинтересован в завершении конфликта

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Николаевич Перминов заявил, что Киев не демонстрирует заинтересованности в завершении конфликта и продолжает рассчитывать на изменение ситуации на поле боя при поддержке западных партнеров.

Так парламентарий в беседе с ivbg.ru прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости вывода украинских войск с территорий Донбасса и других регионов России.

«Киевский режим не заинтересован в завершении конфликта. При поддержке своих партнеров в ЕС он продолжает надеяться на изменение в свою пользу ситуации на поле боя. Недавний визит министра обороны ФРГ в Киев стал ярким тому подтверждением», - отметил сенатор.

Кроме того, как отметил Сергей Перминов, украинская сторона ожидает возможных ослаблений позиций Республиканской партии по итогам осенних выборов в Конгресс, что может сделать Трампа более «гибким» в украинском вопросе.

Также парламентарий указал, что Россия неоднократно обозначала условия для прекращения боевых действий, а по итогам переговоров в Анкоридже были сформированы возможные компромиссные механизмы для достижения долгосрочного урегулирования. А затягивание переговоров лишь ухудшает позиции Украины.

«Украинская сторона продолжает публично отвергать возможность вывода войск с пока остающейся под ее контролем части Донбасса. Это блокирует дальнейшее продвижение переговорного трека, так как этот пункт не может быть обойден. В связи с этим можно только еще раз обозначить, что Россия продолжит добиваться целей СВО. Как отмечал наш президент, несмотря на предпочтительность диалога, она готова это сделать и военными средствами», — подчеркнул сенатор.

Новости Происшествия

Полиция ликвидировала наркоферму под Выборгом

Полиция Ленобласти задержала 27-летнего неработающего жителя поселка Рябово в Выборгском районе по подозрению в незаконном культивировании растений.

Полиция ликвидировала наркоферму под Выборгом
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, оперативники обнаружили в бане, находящейся на придомовой территории на Полянском шоссе, более 200 кустов растительного наркотика, а также пять полимерных пакетов с высушенными листьями коричного цвета весом более 6 кг.

По факту обнаружения наркофермы возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
