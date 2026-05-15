weather 11.6°
$ 73.14
86.29

Главная / Новости / Полиция ликвидировала наркоферму под Выборгом

Новости Происшествия

Полиция ликвидировала наркоферму под Выборгом

Полиция Ленобласти задержала 27-летнего неработающего жителя поселка Рябово в Выборгском районе по подозрению в незаконном культивировании растений.

Полиция ликвидировала наркоферму под Выборгом - Оперативники обнаружили в бане более 200 кустов растительного наркотика, а также пять полимерных пак
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, оперативники обнаружили в бане, находящейся на придомовой территории на Полянском шоссе, более 200 кустов растительного наркотика, а также пять полимерных пакетов с высушенными листьями коричного цвета весом более 6 кг.

По факту обнаружения наркофермы возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Вам будет интересно
В Петербурге раскрыли коррупционную схему при строительстве мусороперерабатывающих заводов
В Петербурге задержали четырех сотрудников коммерческой компании по делу о коррупции при строительстве мусороперерабатывающих заводов. Видео и фото на...
05.05.2026
484

Теги

наркоферма Выборгский район Ленобласть полиция Мвд наркотики
Новости Главное СВО

335 украинских дронов сбито за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны сбили 355 беспилотников самолетного типа над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

По данным ведомства, удару подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области. Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Как сообщил глава Рязанской области Павел Малков, при атаке украинских БПЛА на столицу региона погибли три мирных жителя. Еще 12 местных пострадали, в том числе дети.

Вам будет интересно
В зоне СВО погибли два бойца из Сланцевского района
В ходе СВО погибли два жителя Сланцевского района Ленобласти Виталий Бучкин и Игорь Радиминович. Церемонии прощания с бойцами состоятся 15 мая, похоро...
14.05.2026
401

Теги

СВО минобороны БПЛА Россия Украина

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться