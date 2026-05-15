Полиция Ленобласти задержала 27-летнего неработающего жителя поселка Рябово в Выборгском районе по подозрению в незаконном культивировании растений.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, оперативники обнаружили в бане, находящейся на придомовой территории на Полянском шоссе, более 200 кустов растительного наркотика, а также пять полимерных пакетов с высушенными листьями коричного цвета весом более 6 кг.

По факту обнаружения наркофермы возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.