В фонд друзей балтийской нерпы поступили новые ластоногие подопечные, которые нуждаются в помощи и заботе.

Первый нерпенок был исхудавшим и замерзшим, и без помощи людей он бы не выжил в весенней Ладоге. Его доставили на переднем кресле машины, что обычно не рекомендуется для транспортировки ластоногих, но этому малышу сделали исключение ввиду его крайнего спокойствия по отношению к человеку.

Второй нерпенок приплыл прямо к месту прошлогодней стоянки корабля капитана Крошика. Нерпенок ждал прибытия помощи на лесном кордоне вместе с инспектором Национального парка «Ладожские шхеры».

Малышей впереди ждет реабилитация.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.