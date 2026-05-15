В Фонде друзей балтийской нерпы новые подопечные

В Фонде друзей балтийской нерпы новые подопечные

В фонд друзей балтийской нерпы поступили новые ластоногие подопечные, которые нуждаются в помощи и заботе.

Первый нерпенок был исхудавшим и замерзшим, и без помощи людей он бы не выжил в весенней Ладоге. Его доставили на переднем кресле машины, что обычно не рекомендуется для транспортировки ластоногих, но этому малышу сделали исключение ввиду его крайнего спокойствия по отношению к человеку.

В Фонде друзей балтийской нерпы новые подопечные - Малышей впереди ждет реабилитация.
Фото: t. me/sealresque

Второй нерпенок приплыл прямо к месту прошлогодней стоянки корабля капитана Крошика. Нерпенок ждал прибытия помощи на лесном кордоне вместе с инспектором Национального парка «Ладожские шхеры».

Малышей впереди ждет реабилитация.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Мужчина откусил оппоненту ухо во время драки возле бара в Петербурге

Мужчину задержали после драки возле бара на улице Жуковского в Санкт-Петербурге в ночь на 14 мая.

По предварительным данным, 27-летний местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание компании посетителей бара, которые шумели на улице.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта мужчина избил 24-летнего оппонента и укусил его за ухо.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Мужчину госпитализировали. Задержанного доставили в отдел полиции росгвардейцы.

