Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Минобороны.

Россия вернула 205 своих военнослужащих из плена. Взамен украинской стороне были переданы 205 военнослужащих ВСУ.

Освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После возвращения на родину бойцы продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.