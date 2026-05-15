Глава Ленобласти Александр Дрозденко провёл рабочую встречу с представителем компании «ЭкоСити». Стороны обсудили возможность строительства в регионе завода замкнутого производственного цикла, который будет работать по принципу «ноль отходов».

Предприятие сможет перерабатывать не только твёрдые коммунальные отходы, но и те виды мусора, которые берут не все переработчики: автомобильные шины, древесные и строительные отходы.

После глубокой сортировки и переработки на таком заводе ничего не уходит в захоронение — необходимость в полигонных картах отпадает. Всё, что остаётся после переработки, направляется на производство электроэнергии и тепла. Глава региона назвал тему очень интересной и дал поручение изучить соответствующий опыт. Вопрос будет проработан совместно с региональным оператором при поддержке областных властей. Речь идёт о строительстве завода мощностью 200–250 тысяч тонн отходов в год.

Напомним, что программой раздельного сбора отходов охвачены 15 районов Ленобласти. Баками для раздельного накопления стекла и пластика оборудовано 1286 контейнерных площадок. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.

Отличить ёмкости для раздельного накопления фракций просто: жёлтые баки предназначены для сбора пластика, зелёные — для стекла. Вывоз пластика и стекла осуществляется разными машинами или специализированным транспортом с двумя отсеками, которые в последствии едут по разным адресам переработчиков. Отходы стекла и пластика с контейнерных площадок направляются сразу к переработчикам.