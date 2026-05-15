Главная / Новости / В Ленинградской области планируют построить завод по переработке отходов «под ноль» мощностью до 250 тысяч тонн в год

Новости Социум

В Ленинградской области планируют построить завод по переработке отходов «под ноль» мощностью до 250 тысяч тонн в год

Глава Ленобласти Александр Дрозденко провёл рабочую встречу с представителем компании «ЭкоСити». Стороны обсудили возможность строительства в регионе завода замкнутого производственного цикла, который будет работать по принципу «ноль отходов».

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Предприятие сможет перерабатывать не только твёрдые коммунальные отходы, но и те виды мусора, которые берут не все переработчики: автомобильные шины, древесные и строительные отходы.

После глубокой сортировки и переработки на таком заводе ничего не уходит в захоронение — необходимость в полигонных картах отпадает. Всё, что остаётся после переработки, направляется на производство электроэнергии и тепла. Глава региона назвал тему очень интересной и дал поручение изучить соответствующий опыт. Вопрос будет проработан совместно с региональным оператором при поддержке областных властей. Речь идёт о строительстве завода мощностью 200–250 тысяч тонн отходов в год.

Напомним, что программой раздельного сбора отходов охвачены 15 районов Ленобласти. Баками для раздельного накопления стекла и пластика оборудовано 1286 контейнерных площадок. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.

Отличить ёмкости для раздельного накопления фракций просто: жёлтые баки предназначены для сбора пластика, зелёные — для стекла. Вывоз пластика и стекла осуществляется разными машинами или специализированным транспортом с двумя отсеками, которые в последствии едут по разным адресам переработчиков. Отходы стекла и пластика с контейнерных площадок направляются сразу к переработчикам.

Александр Дрозденко мусор Мусороперерабатывающий завод Мусоропереработка в Ленобласти
Мужчина откусил оппоненту ухо во время драки возле бара в Петербурге

Мужчину задержали после драки возле бара на улице Жуковского в Санкт-Петербурге в ночь на 14 мая.

Фото: Росгвардия

По предварительным данным, 27-летний местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание компании посетителей бара, которые шумели на улице.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта мужчина избил 24-летнего оппонента и укусил его за ухо.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Мужчину госпитализировали. Задержанного доставили в отдел полиции росгвардейцы.

Санкт-Петербург

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

