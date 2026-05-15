Российским борцам разрешили выступать на мировых соревнованиях с флагом и гимном

Новости Спорт

Российским борцам разрешили выступать на мировых соревнованиях с флагом и гимном

Международная федерация борьбы (UWW) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

Фото: freepik

«Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков», - написал в соцсетях министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Напомним, что в апреле 2023 года борцы из России допускались к турнирам в нейтральном статусе. Позже российские спортсмены получили разрешение выступать под флагом UWW. В январе UWW снял все ограничения с борцов до 23 лет.

UWW борьба спорт
Новости Социум

Ленинградская область названа одним из лидеров лекарственной отрасли России

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на 28-й Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2026» заявила, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции в лекарственной отрасли наравне с Санкт-Петербургом.

В повестке конференции были вопросы государственного регулирования оборота лекарственных средств, их доступности для населения и борьбы с фальсификатом. Ленинградскую область на мероприятии представлял вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

«Доступность и безопасность лекарственных препаратов — наш приоритет. Сегодня перед системой здравоохранения стоят задачи импортозамещения, контроля качества и внедрения новых технологий. Вопросы надзора, стандартизации и регулирования требуют постоянного диалога между регулятором, бизнесом и регионом», — подчеркнул вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин, который обратился к участникам с приветствием от имени губернатора 47 региона.

В Ленинградской области используется федеральная система мониторинга движения лекарств. С её помощью специалисты оценивают остатки препаратов в медицинских учреждениях и при необходимости находят нужные лекарства у оптовых поставщиков. На сегодняшний день право на бесплатные лекарства имеют 137 787 льготников региона. Препараты отпускаются в 80 аптеках, расположенных в 74 населённых пунктах. Из них 60 аптек работают под брендом «Ленфарм», ещё 20 являются частными.

ФармМедОбращение Алла Самойлова

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
