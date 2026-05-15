Международная федерация борьбы (UWW) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях.

«Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков», - написал в соцсетях министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Напомним, что в апреле 2023 года борцы из России допускались к турнирам в нейтральном статусе. Позже российские спортсмены получили разрешение выступать под флагом UWW. В январе UWW снял все ограничения с борцов до 23 лет.