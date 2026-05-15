В Ленинградской области 16 мая ожидается облачная погода.
Ночью и утром прогнозируются дожди, местами сильные, возможны грозы. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью северных направлений умеренный, днем юго-западный, южный умеренный, при грозе порывы порывистый.
Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем — +15…+20°С.
Ленобласть получила более 500 млн рублей на расселение аварийного жилья
Фонд развития территорий выделил Ленобласти 538,16 млн рублей на второй этап программы расселения аварийного жилья.
Всего на этот этап будет направлено 1,6 млрд рублей, основную часть — более 1 млрд рублей — предоставит областной бюджет. На эти средства планируется расселить почти 9,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получат 557 жителей в 16 муниципальных образованиях, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Параллельно завершается первый этап программы. До конца 2026 года планируется расселить 6,2 тыс. кв. м аварийного жилья, квартиры получат 460 человек.
«Квартиры на первых этапах покупаем на вторичном рынке. Это самый быстрый путь, чтобы семьи переехали из аварийных домов в нормальное жильё. Дома с изношенными стенами должны уходить с карты области, а люди — получать понятное решение по своему жилью», - отметил глава региона.