В Колпино правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшей несовершеннолетней.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, вечером 14 мая скорая забрала 17-летнюю пострадавшую с перекрестка улицы Машиностроителей и Заводского проспекта в Колпино. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой травмой груди и закрытым переломом фаланги пальца на стопе.

Со слов пострадавшей, она двигалась по улице Машиностроителей в сторону Заводского проспекта на электросамокате и, выехав на проезжую часть, столкнулась с грузовым автомобилем. По факту ДТП полиция проводит проверку.