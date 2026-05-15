weather 10.6°
$ 73.14
86.29

Главная / Новости / Школьница на электросамокате попала под КамАЗ в Колпино

Новости Происшествия

Школьница на электросамокате попала под КамАЗ в Колпино

В Колпино правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшей несовершеннолетней.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, вечером 14 мая скорая забрала 17-летнюю пострадавшую с перекрестка улицы Машиностроителей и Заводского проспекта в Колпино. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой травмой груди и закрытым переломом фаланги пальца на стопе.

Со слов пострадавшей, она двигалась по улице Машиностроителей в сторону Заводского проспекта на электросамокате и, выехав на проезжую часть, столкнулась с грузовым автомобилем. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Вам будет интересно
Водитель снес двух подростков на мотоцикле в Луге
ДТП произошло вечером 14 мая на улице Гагарина в городе Луга Ленобласти. Фото: ГАИ по СПб и ЛО. Как сообщили в Госавтоинспекции по СПб и ЛО, на регули...
15.05.2026
180

Теги

ДТП колпино подросток Электросамокат
Новости Социум

Ленинградская область названа одним из лидеров лекарственной отрасли России

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на 28-й Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2026» заявила, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции в лекарственной отрасли наравне с Санкт-Петербургом.

В повестке конференции были вопросы государственного регулирования оборота лекарственных средств, их доступности для населения и борьбы с фальсификатом. Ленинградскую область на мероприятии представлял вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

«Доступность и безопасность лекарственных препаратов — наш приоритет. Сегодня перед системой здравоохранения стоят задачи импортозамещения, контроля качества и внедрения новых технологий. Вопросы надзора, стандартизации и регулирования требуют постоянного диалога между регулятором, бизнесом и регионом», — подчеркнул вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин, который обратился к участникам с приветствием от имени губернатора 47 региона.

В Ленинградской области используется федеральная система мониторинга движения лекарств. С её помощью специалисты оценивают остатки препаратов в медицинских учреждениях и при необходимости находят нужные лекарства у оптовых поставщиков. На сегодняшний день право на бесплатные лекарства имеют 137 787 льготников региона. Препараты отпускаются в 80 аптеках, расположенных в 74 населённых пунктах. Из них 60 аптек работают под брендом «Ленфарм», ещё 20 являются частными.

Теги

ФармМедОбращение Алла Самойлова

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться