Офтальмолог Елена Оноприенко назвала самые полезные для зрения продукты.
По словам врача, стоит включить в рацион продукты, богатые витаминами А, С, Е, лютеином и омега-3. К таким продуктам относятся: морковь (содержит бета-каротин), жирная рыба (источник омега-3), черника (антоцианы), шпинат и яйца. Эти продукты укрепляют сетчатку и предотвращают развитие близорукости, пишет РИА Новости.
Как продлить жизнь и дожить до 100 лет: советы Минздрава РФ
Шансы дожить до 100 лет во многом зависят не от генетики, а от образа жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
Для того чтобы продлить годы жизни, специалист рекомендует:
Регулярно проходить профилактические обследования и контролировать ключевые показатели организма, такие как уровень артериального давления, холестерина и глюкозы.
Отказаться от вредных привычек.
Вести активный образ жизни, включая физическую нагрузку.
Заниматься умственной деятельностью.
Общаться с окружающими.
Придерживаться правильного питания.
Ткачева подчеркнула, что даже в семьях долгожителей бывают случаи ранней смерти, а человек с неблагоприятной генетикой может прожить долгую жизнь, если будет внимательно относиться к своему здоровью и образу жизни.