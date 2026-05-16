Шансы дожить до 100 лет во многом зависят не от генетики, а от образа жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Для того чтобы продлить годы жизни, специалист рекомендует:

Регулярно проходить профилактические обследования и контролировать ключевые показатели организма, такие как уровень артериального давления, холестерина и глюкозы.

Отказаться от вредных привычек.

Вести активный образ жизни, включая физическую нагрузку.

Заниматься умственной деятельностью.

Общаться с окружающими.

Придерживаться правильного питания.

Ткачева подчеркнула, что даже в семьях долгожителей бывают случаи ранней смерти, а человек с неблагоприятной генетикой может прожить долгую жизнь, если будет внимательно относиться к своему здоровью и образу жизни.