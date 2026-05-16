Офтальмолог назвала самые полезные для зрения продукты

Новости Социум

Офтальмолог назвала самые полезные для зрения продукты

Офтальмолог Елена Оноприенко назвала самые полезные для зрения продукты.

По словам врача, стоит включить в рацион продукты, богатые витаминами А, С, Е, лютеином и омега-3. К таким продуктам относятся: морковь (содержит бета-каротин), жирная рыба (источник омега-3), черника (антоцианы), шпинат и яйца. Эти продукты укрепляют сетчатку и предотвращают развитие близорукости, пишет РИА Новости.

врач советы зрение Офтальмолог
Как продлить жизнь и дожить до 100 лет: советы Минздрава РФ

Шансы дожить до 100 лет во многом зависят не от генетики, а от образа жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Для того чтобы продлить годы жизни, специалист рекомендует:

  • Регулярно проходить профилактические обследования и контролировать ключевые показатели организма, такие как уровень артериального давления, холестерина и глюкозы.

  • Отказаться от вредных привычек.

  • Вести активный образ жизни, включая физическую нагрузку.

  • Заниматься умственной деятельностью.

  • Общаться с окружающими.

  • Придерживаться правильного питания.

Ткачева подчеркнула, что даже в семьях долгожителей бывают случаи ранней смерти, а человек с неблагоприятной генетикой может прожить долгую жизнь, если будет внимательно относиться к своему здоровью и образу жизни.

минздрав долголетие

