В Минпросвещения предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ.

Злоумышленники звонят или рассылают сообщения от лица сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию мошенники просят сообщить код из смс или перейти по подозрительной ссылке. Их цель - получить несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, «Госуслугам» и банковским приложениям.

В Минпросвещения подчеркнули, что никогда не запрашивают подтверждение данных по телефону. Если у вас есть подозрения относительно звонка или сообщения, рекомендуется прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Также следует сообщить о подозрительной активности в правоохранительные органы.