Профессиональная футбольная лига Сенегала осудила оккультные обряды на матчах чемпионата страны. Официальное заявление опубликовано на странице лиги в соцсетях.
«Подобное поведение противоречит ценностям и требованиям профессионального спорта. Публичная демонстрация таких действий наносит серьезный ущерб имиджу чемпионата и подрывает усилия по развитию профессионального футбола Сенегала», – говорится в заявлении лиги
Сенегальские футбольные чиновники также намерены усилить контроль за проведением матчей национального чемпионата, чтобы пресечь оккультные обряды со стороны болельщиков. Подобные ритуалы, которые получили распространение в последнее время, были запрещены еще в сентябре 2023 года.