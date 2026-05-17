weather 9.4°
$ 73.13
85.18

Главная / Новости / В Африке все же осудили оккультизм на футбольных матчах

Новости Спорт

В Африке все же осудили оккультизм на футбольных матчах

Мяч
Фото: ivbg.ru.

Профессиональная футбольная лига Сенегала осудила оккультные обряды на матчах чемпионата страны. Официальное заявление опубликовано на странице лиги в соцсетях.

«Подобное поведение противоречит ценностям и требованиям профессионального спорта. Публичная демонстрация таких действий наносит серьезный ущерб имиджу чемпионата и подрывает усилия по развитию профессионального футбола Сенегала», – говорится в заявлении лиги

Сенегальские футбольные чиновники также намерены усилить контроль за проведением матчей национального чемпионата, чтобы пресечь оккультные обряды со стороны болельщиков. Подобные ритуалы, которые получили распространение в последнее время, были запрещены еще в сентябре 2023 года.

Вам будет интересно
Бывший форвард «Зенита» купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрел дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки...
06.05.2023
3993

Теги

Африка футбол спорт Сенегал
Новости Социум

Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году

Дорогу между Санкт-Петербургом и Буграми во Всеволожском районе Ленинградской области расширят до четырех полос. Контракт на перестройку участка на севере города заключили со 2-й попытки. Фактически речь идет о Шоссейной улице, сообщает spb.aif.ru.  

Подрядчик должен расширить трассу до четырех полос, оснастить ее коммуникациями, освещением и очистными сооружениями, а также организовать движение на время проведения работ. Завершить работы планируют до конца 2028 года.

Договор между ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» и АО «Буер» заключили не сразу.

Во время предыдущей закупки контрольный орган выявил нарушение. В документации не указали требование о членстве участников закупки в саморегулируемой организации.

Стоимость 1-го контракта на строительство дороги до Бугров составляла 460 миллионов рублей. АО «Буер» было единственным участником торгов и согласилось выполнить работы за цену на 1 миллион рублей ниже заявленной.

Проект расширения улицы разрабатывало ООО «ИнжДорГенпроект». Разработку оплачивали инвесторы – ООО «Арсенал-10», ООО «Новые горизонты 4» и ООО «СЗ «Новые горизонты 5». Эти компании связаны с девелоперами, которые построили рядом с Шоссейной улицей в Буграх несколько жилых комплексов.

Вам будет интересно
Могут ли оштрафовать за отсутствие при себе паспорта на улице в России?
Фото: piqsels Согласно закону «О паспорте гражданина РФ», человек не обязан носить паспорт с собой постоянно. Но без него нельзя совершать юридически...
31.10.2025
8741

Теги

Ленинградская область Санкт-Петербург Бугры

Популярное

Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших
Над Россией за ночь сбили 556 украинских БПЛА. Крупный налет на Москву, множество погибших, десятки пострадавших

09:58 17.05.2026

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться