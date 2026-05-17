Дорогу между Санкт-Петербургом и Буграми во Всеволожском районе Ленинградской области расширят до четырех полос. Контракт на перестройку участка на севере города заключили со 2-й попытки. Фактически речь идет о Шоссейной улице, сообщает spb.aif.ru.

Подрядчик должен расширить трассу до четырех полос, оснастить ее коммуникациями, освещением и очистными сооружениями, а также организовать движение на время проведения работ. Завершить работы планируют до конца 2028 года.

Договор между ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» и АО «Буер» заключили не сразу.

Во время предыдущей закупки контрольный орган выявил нарушение. В документации не указали требование о членстве участников закупки в саморегулируемой организации.

Стоимость 1-го контракта на строительство дороги до Бугров составляла 460 миллионов рублей. АО «Буер» было единственным участником торгов и согласилось выполнить работы за цену на 1 миллион рублей ниже заявленной.

Проект расширения улицы разрабатывало ООО «ИнжДорГенпроект». Разработку оплачивали инвесторы – ООО «Арсенал-10», ООО «Новые горизонты 4» и ООО «СЗ «Новые горизонты 5». Эти компании связаны с девелоперами, которые построили рядом с Шоссейной улицей в Буграх несколько жилых комплексов.