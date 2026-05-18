В воскресенье, 17 мая, дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получила информацию о том, что в районе Судостроительного Невского завода к берегу прибило раненую нерпу.

Спасатели оперативно выехали на место и эвакуировали ластоного на базу, после чего передали представителю Фонда спасения балтийской нерпы. Специалисты займутся лечением и реабилитацией нерпы.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.