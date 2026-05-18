weather 14°
$ 73.13
85.18

Главная / Для души / Спасатели Ленобласти помогли раненой нерпе

Для души Новости

Спасатели Ленобласти помогли раненой нерпе

В воскресенье, 17 мая, дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получила информацию о том, что в районе Судостроительного Невского завода к берегу прибило раненую нерпу.

Спасатели Ленобласти помогли раненой нерпе - Специалисты займутся лечением и реабилитацией нерпы.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Спасатели оперативно выехали на место и эвакуировали ластоного на базу, после чего передали представителю Фонда спасения балтийской нерпы. Специалисты займутся лечением и реабилитацией нерпы.

Вам будет интересно
В Фонде друзей балтийской нерпы новые подопечные
В фонд друзей балтийской нерпы поступили новые ластоногие подопечные, которые нуждаются в помощи и заботе. Фото: t. me/sealresque Первый нерпенок был...
15.05.2026
315

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Новости Происшествия

Житель деревни Горбунки с ножом захватил трон в Эрмитаже

В петербургском Эрмитаже росгвардейцы задержали 45-летнего жителя деревни Горбунки Ленобласти.

По информации «Фонтанки.ру», мужчина забрался на возвышение с троном и зачитал речь о «взятках, кредитах и разорении». Охранник музея попытался выпроводить нарушителя, однако тогда мужчина достал два ножа, и сотрудник музея отошел в сторону.

Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые вывели посетителей из зала и задержали мужчину. Его доставили в отдел полиции.

Вам будет интересно
Кондуктор автобуса в Сосновом Бору оштрафована за оскорбление подростка
Работница транспортного предприятия привлечена к ответственности за оскорбление несовершеннолетнего пассажира. Причиной стало обращение законного пред...
16.05.2026
268

Теги

Эрмитаж Ленобласть Горбунки Петербург

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году
Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году

21:30 17.05.2026

Желая впечатлить женщину, петербуржец до смерти избил спящего мужчину
Желая впечатлить женщину, петербуржец до смерти избил спящего мужчину

15:54 17.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться