Спасатели Ленинградской области почти 30 раз выезжали на ЧП за неделю

Новости Происшествия

Спасатели Ленинградской области почти 30 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

С 11 по 17 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 28 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 7 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 1 раз;
— к патрулированию водных объектов – 3 раза.

Спасатели Ленобласти помогли раненой нерпе
В воскресенье, 17 мая, дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получила информацию о том, что в районе Судостроительного Невского з...
18.05.2026
167

аварийно-спасательная служба чп
Новости Социум

Почти половина жителей Ленобласти по плану вакцинации привилась от клещей

На аппаратном совещании председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков доложил, что почти 50 процентов жителей региона от плана вакцинации уже привиты от клещевого энцефалита. Всего в области доступно 38 тысяч доз вакцины.

С начала сезона наибольшее количество случаев укусов клещей зарегистрировано в Тихвинском районе. Жарков отметил, что медицинские организации работают в штатном режиме, и все желающие могут пройти вакцинацию. Перед прививкой врач осматривает пациента, после чего медицинская сестра, работающая с ним на приёме, сопровождает его в прививочный кабинет. При каждом медицинском учреждении действуют круглосуточные пункты первой помощи, куда можно обратиться в случае укуса клеща.

Особое внимание, по словам Александра Жаркова, необходимо уделить детским оздоровительным лагерям: территории должны быть обработаны от клещей на 100 процентов ещё до начала оздоровительного сезона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленинградской области фиксируется повышенная активность клещей. Только за прошедшую неделю с жалобами на укусы паразитов в медучреждения региона обратились 535 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. 

Ранее россиянам назвали два неожиданных способа защиты от клещей.

Ленобласть клещи Александр Жарков

