На аппаратном совещании председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков доложил, что почти 50 процентов жителей региона от плана вакцинации уже привиты от клещевого энцефалита. Всего в области доступно 38 тысяч доз вакцины.

С начала сезона наибольшее количество случаев укусов клещей зарегистрировано в Тихвинском районе. Жарков отметил, что медицинские организации работают в штатном режиме, и все желающие могут пройти вакцинацию. Перед прививкой врач осматривает пациента, после чего медицинская сестра, работающая с ним на приёме, сопровождает его в прививочный кабинет. При каждом медицинском учреждении действуют круглосуточные пункты первой помощи, куда можно обратиться в случае укуса клеща.

Особое внимание, по словам Александра Жаркова, необходимо уделить детским оздоровительным лагерям: территории должны быть обработаны от клещей на 100 процентов ещё до начала оздоровительного сезона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленинградской области фиксируется повышенная активность клещей. Только за прошедшую неделю с жалобами на укусы паразитов в медучреждения региона обратились 535 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

