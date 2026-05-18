Жителей и гостей региона призвали соблюдать правила пограничного режима и всегда иметь при себе документы.

Пограничное управление ФСБ России по Петербурге и Ленобласти сообщило об усилении контроля в приграничных зонах региона с мая по октябрь.

Соответствующие меры действуют в Выборгском, Ломоносовском, Сланцевском, Кингисеппском и Приозерском районах, а также в Выборге и Сосновом Бору. Совместно с представителями местных органов власти сотрудники спецслужб будут проводить проверки и разъяснительную работу среди населения. Основная цель данных мер — профилактика правонарушений в миграционной и пограничной сферах, а также защита водных биоресурсов региона.

В ведомстве подчеркнули, что повышенное внимание к соблюдению пограничного режима обусловлено началом активного туристического сезона. Жителям и гостям приграничных территорий рекомендуется при нахождении в погранзоне иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также действующие пропуска или разрешения на пребывание в данной зоне.

