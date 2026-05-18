Жители Ленобласти активно выбирают объекты благоустройства

Более 94 тысяч жителей региона уже отдали свои голоса за проекты благоустройства.

Почти 95 тысяч жителей Ленинградской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, которые преобразятся в 2027 году.

Масштабное голосование, организованное в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», охватывает 34 населенных пункта региона. На данный момент в опросе приняли участие 94 930 человек.

Как сообщил глава Комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, наибольшую активность на текущем этапе демонстрируют жители Янино-1, Пикалево, Отрадного, Коммунара и Высоцка.

«Большей активности ждем от жителей Усть-Луги, Сертолово, Ивангорода, Всеволожска и Приморска. Победившие проекты будут реализованы по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году», — обратился Денис Беляе.

Принять участие в голосовании могут все граждане в возрасте от 14 лет. Выразить свое мнение и повлиять на облик родной области можно до 12 июня здесь — zagorodsreda.gosuslugi.ru.

На ближайшие три года в Ленобласти запланировано обновление более 2000 зданий

В Ленинградской области за три года капитальный ремонт завершён в 1504 многоквартирных домах. Программа включает обновление кровель, фасадов, фундаментов, лифтового оборудования и внутренних инженерных сетей, а также разработку проектной документации.

Как доложил на заседании правительства председатель комитета по ЖКХ области Денис Беляев, в 2026 году ремонт предусмотрен в 555 домах, работы уже завершены в 79 из них.

Все этапы — от технического обследования до сдачи объектов — контролирует Фонд капитального ремонта Ленинградской области. Отдельное внимание уделяется объектам культурного наследия: на ремонт 10 таких домов в Выборге и Гатчине из областного бюджета выделено 273 миллиона рублей. Стоит отметить, что в 2026 году жителей Ленобласти начали платить за капитальный ремонт больше.

Регион также активно занимается капитальным ремонтом систем газоснабжения. Пилотный проект стартовал в 2025 году в Гатчинском округе и продолжает распространяться на другие районы.

К Дню Ленинградской области в Ивангороде завершён капитальный ремонт крыш в рамках подготовки к празднованию 99-летия региона. Всего в городе запланировано обновление 14 многоквартирных домов.

«Реализуем эти планы: уже полностью выполнен ремонт крыш, а восстановление фасадов будет завершено в июне-июле», — отметил Денис Беляев.

Столицей празднования 100-летия Ленинградской области в 2027 году станет Гатчина. Фонд капитального ремонта уже провёл конкурсные процедуры и заключил договоры на обновление кровель и фасадов шести домов. Завершение работ намечено на лето 2027 года. Особое внимание предстоит уделить домам, являющимся объектами культурного наследия.

