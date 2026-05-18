Сергей Перминов подвел итоги визита зарубежных делегаций в Ленобласть

Регион уделяет большое внимание внешнеэкономическим контактам, подчеркнул сенатор.

Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Дипломаты из восьми стран завершили трехдневную рабочую поездку в Ленинградскую область. В ходе визита зарубежные гости почтили память героев Великой Отечественной войны, посетили ведущие промышленные предприятия области и стали гостями гастрономического фестиваля «Корюшка идет!».

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что регион активно диверсифицирует внешнеэкономические связи. По словам парламентария, областная команда системно работает над продвижением местной продукции, которая уже востребована далеко за пределами России. Основными векторами сотрудничества выбраны агропромышленный комплекс, портовая логистика, промышленность и туризм.

Сенатор также отметил, что развитая экспортная инфраструктура региона является важным аргументом для потенциальных партнеров. Сергей Перминов выразил уверенность, что презентация Ленобласти произвела сильное впечатление на делегатов.

«Уверен, что презентация региона, во время которой гости не только провели полезный обмен мнениями, но и познакомились с областью и ее продукцией, произвела на них большое впечатление. Полученная ими информация будет систематизирована и передана заинтересованным сторонам. Она не останется незамеченной теми, кто ищет для себя надежных поставщиков качественной продукции», — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».

Жители Ленобласти активно выбирают объекты благоустройства

Более 94 тысяч жителей региона уже отдали свои голоса за проекты благоустройства.

Почти 95 тысяч жителей Ленинградской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, которые преобразятся в 2027 году.

Масштабное голосование, организованное в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», охватывает 34 населенных пункта региона. На данный момент в опросе приняли участие 94 930 человек.

Как сообщил глава Комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, наибольшую активность на текущем этапе демонстрируют жители Янино-1, Пикалево, Отрадного, Коммунара и Высоцка.

«Большей активности ждем от жителей Усть-Луги, Сертолово, Ивангорода, Всеволожска и Приморска. Победившие проекты будут реализованы по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году», — обратился Денис Беляе.

Принять участие в голосовании могут все граждане в возрасте от 14 лет. Выразить свое мнение и повлиять на облик родной области можно до 12 июня здесь — zagorodsreda.gosuslugi.ru.

