В Ленинградской области подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». Победительницей стала Мария Мурашева, которая работает в Волховском филиале АО «Апатит».

Конкурс прошёл на базе Волховского многопрофильного техникума. В нём приняли участие 10 специалистов из химической и нефтяной отраслей, а также из сферы водоподготовки. Программа состязаний включала теоретическую и практическую части. Участники решали тесты и производственные кейсы, а затем в условиях, максимально приближённых к реальной лаборатории, проводили анализ проб и определяли содержание общих фосфатов в минеральных удобрениях. В работе использовалась соляная кислота, выполнялись измерения и построение графиков.

Теперь Марии Мурашевой предстоит защищать честь Ленинградской области на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Вологодской области. Главный приз для победителя составляет один миллион рублей.