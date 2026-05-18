Об этом предупредили в АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети».
Некоторые садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) Выборгского района останутся без электричества 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации района со ссылкой на энергетиков.
Отключения электроэнергии пройдут с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
- СНТ «Конфа»;
- СНТ «Цветущий Мыс»;
- СНТ «Зеленая горка»;
- СНТ «Дружба (ул. Заречная);
- СНТ «Заречное»;
- СНТ «Связист»;
- СНТ «Юг»;
- СНТ «Юг+»;
- п. Зимино.
Для потребителей действует телефон диспетчерской службы: 8 (81378) 2-33-71.