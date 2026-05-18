weather 14.3°
$ 72.35
84.07

Главная / Новости / Часть Ломоносовского района останется без воды 19 мая

Новости Социум

Часть Ломоносовского района останется без воды 19 мая

Рабочие проведут ремонтные работы в Ломоносовском районе.

Во вторник, 19 мая, специалисты «Леноблводоканала» проведут работы по устранению утечки в деревне Куттузи, что приведет к временному прекращению водоснабжения.

Восстановительные работы начнутся в 15:00 и продлятся до их полного устранения поломки. Подача воды будет приостановлена для жителей населенных пунктов Аннино, Куттузи, Большие Томики, Рюмки, а также для потребителей в ТСН «Колос-2», «Нижний Хутор» и «Красносельское».

Ограничения затронут 22 многоквартирных дома, 350 частных домовладений, две социальные организации, котельную и три других объекта. Ремонтные работы будут проводиться непосредственно в деревне Куттузи на Планерном переулке.

Для граждан будет организован подвоз воды. Цистерна будет располагаться в поселке Аннино на улице 10-й Пятилетки, 1. 

Вам будет интересно
Временные отключения электричества затронут часть СНТ в Выборгском районе 19 мая
Об этом предупредили в АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети». Некоторые садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) Выборгского района останутс...
18.05.2026
171

Теги

Ломоносовский район отключения воды
Новости Социум

Врач раскрыл опасность старых приправ из шкафчика на кухне

Использование залежавшихся пряностей может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Многие считают, что приправы могут храниться годами даже в открытом виде. Однако со временем пряности теряют не только вкус и запах, но и могут стать причиной отравления.

Как предупреждает диетолог Минди Хаар, специи подвержены заражению микотоксинами. Причем попадает она в пряности вовсе не из вашего шкафчика на кухне, а еще на этапе производства. Особенно к плесени восприимчивы чили, перец, паприка, имбирь, куркума.

При этом признаки отравления микотоксинами схожи с другими расстройствами ЖКТ: головные боли, тошнота, рвота, диарея, боль в животе и зуд кожи. В то же время эксперты отвечают, что при единичном отравлении серьезных последствий быть не должно. Однако длительное употребление продуктов с плесенью может спровоцировать разрушение печени и онкологию.

Вам будет интересно
Эти растения прогонят с дачи вредителей лучше покупной химии: топ-7 помощников
Эксперты рассказали, какие растения помогут избавить огород от назойливых насекомых.В разгар майских посадок дачники ищут способы защитить будущий уро...
14.05.2026
318

Фото на миниатюре: magnific

Теги

болезни советы врача

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга
17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга

11:41 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться