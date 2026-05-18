Рабочие проведут ремонтные работы в Ломоносовском районе.

Во вторник, 19 мая, специалисты «Леноблводоканала» проведут работы по устранению утечки в деревне Куттузи, что приведет к временному прекращению водоснабжения.

Восстановительные работы начнутся в 15:00 и продлятся до их полного устранения поломки. Подача воды будет приостановлена для жителей населенных пунктов Аннино, Куттузи, Большие Томики, Рюмки, а также для потребителей в ТСН «Колос-2», «Нижний Хутор» и «Красносельское».

Ограничения затронут 22 многоквартирных дома, 350 частных домовладений, две социальные организации, котельную и три других объекта. Ремонтные работы будут проводиться непосредственно в деревне Куттузи на Планерном переулке.

Для граждан будет организован подвоз воды. Цистерна будет располагаться в поселке Аннино на улице 10-й Пятилетки, 1.