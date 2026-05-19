Водителям разъяснили, что задержка подхода инспектора после остановки автомобиля по его требованию не является поводом для начала движения. Самовольный отъезд в такой ситуации может привести к юридическим последствиям.

Иногда инспекторы могут медлить из-за большого количества одновременно остановленных машин. Кроме того, сотрудник ГАИ может быть занят оформлением документов другого водителя или разбором сложной дорожной ситуации, пишет «Петербургский дневник».

Несмотря на то, что полицейский обязан подойти незамедлительно, представиться и объяснить причину остановки, на практике сотрудник может отвлечься на более срочные дела, например, на помощь при ДТП или устранение угрозы безопасности граждан.