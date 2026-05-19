Водителями объяснили, почему инспекторы ГАИ не всегда сразу подходят к остановленным машинам

Водителям разъяснили, что задержка подхода инспектора после остановки автомобиля по его требованию не является поводом для начала движения. Самовольный отъезд в такой ситуации может привести к юридическим последствиям.

Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Иногда инспекторы могут медлить из-за большого количества одновременно остановленных машин. Кроме того, сотрудник ГАИ может быть занят оформлением документов другого водителя или разбором сложной дорожной ситуации, пишет «Петербургский дневник».

Несмотря на то, что полицейский обязан подойти незамедлительно, представиться и объяснить причину остановки, на практике сотрудник может отвлечься на более срочные дела, например, на помощь при ДТП или устранение угрозы безопасности граждан.

гаи дпс водители
Полиция провела рейд в стройгородках Усть-Луги

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии провели рейд по стройгородкам у поселка Усть-Луга. Проверка связана с инцидентом, произошедшим в конце марта, когда строители подрались с охранниками.

В ходе рейда полицейские осмотрели значительную территорию и использовали квадрокоптер. Всего было проверено около тысячи иностранных граждан. 12 человек были доставлены в отдел полиции. Трое иностранцев получили уведомления об аннулировании патентов на осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, было проведено более 10 обысков с изъятием документации для проверки законности привлечения иностранной рабочей силы.

рейд мигранты Усть-Луга Ленобласть

