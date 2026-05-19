Врач-нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что вопреки распространенному мнению о сахарной зависимости, есть продукты, которые вызывают более сильное привыкание. По словам специалиста, особую тягу провоцирует кофе, а также продукты с интенсивным вкусом — чипсы, колбасы, некоторые консервы, сыры и роллы.

Врач подчеркнул, что регулярное потребление кофеина может привести к зависимости и синдрому отмены, который проявляется головной болью, усталостью, раздражительностью и проблемами с концентрацией. Симаков отметил, что привязанность к кофе выходит за рамки простого бодрящего эффекта, формируя глубокую связь между напитком и ощущением необходимости его для концентрации или пробуждения, пишет «Газета.Ru».

Также врач обратил внимание на продукты, богатые экстрактивными веществами и усилителями вкуса, которые буквально подталкивают к повторному употреблению. К ним относятся продукты с интенсивным солено-жирным или насыщенным мясным вкусом: чипсы, колбасы, некоторые консервы, сыры, снеки, соусы и готовые роллы. Люди едят их не из-за голода, а потому что они стимулируют вкусовые рецепторы и воспринимаются как источник удовольствия.

Вам будет интересно Куда можно улететь из России прямыми рейсами этим летом Этим летом российские туристы смогут отправиться в 32 страны прямыми рейсами, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это на четверть меньше,...

Андрей Симаков подчеркнул, что проблема не в отдельных компонентах, а в систематическом повторении ярких вкусовых ощущений, которые человек начинает постоянно искать.