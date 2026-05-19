Главная / Новости / Врач рассказал, какие продукты вызывают зависимость сильнее сахара

Врач рассказал, какие продукты вызывают зависимость сильнее сахара

Врач-нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что вопреки распространенному мнению о сахарной зависимости, есть продукты, которые вызывают более сильное привыкание. По словам специалиста, особую тягу провоцирует кофе, а также продукты с интенсивным вкусом — чипсы, колбасы, некоторые консервы, сыры и роллы.

Врач подчеркнул, что регулярное потребление кофеина может привести к зависимости и синдрому отмены, который проявляется головной болью, усталостью, раздражительностью и проблемами с концентрацией. Симаков отметил, что привязанность к кофе выходит за рамки простого бодрящего эффекта, формируя глубокую связь между напитком и ощущением необходимости его для концентрации или пробуждения, пишет «Газета.Ru».

Также врач обратил внимание на продукты, богатые экстрактивными веществами и усилителями вкуса, которые буквально подталкивают к повторному употреблению. К ним относятся продукты с интенсивным солено-жирным или насыщенным мясным вкусом: чипсы, колбасы, некоторые консервы, сыры, снеки, соусы и готовые роллы. Люди едят их не из-за голода, а потому что они стимулируют вкусовые рецепторы и воспринимаются как источник удовольствия.

Андрей Симаков подчеркнул, что проблема не в отдельных компонентах, а в систематическом повторении ярких вкусовых ощущений, которые человек начинает постоянно искать.

Сильная жара накроет Ленинградскую область в ближайшие сутки

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в регионе.

До 20 мая в Ленинградской области сохранится высокая температура. Местами термометры будут показывать выше +30 градусов. В связи с этим на территории региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 20 мая до 21 ч. 20 мая. Местами температура воздуха +30 градусов и более», — передает Гидрометцентр России.

