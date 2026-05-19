Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 667-672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,замена светоотражающих элементов разделительной полосе;

км 637-340 ограничение скорости движения в направлении на Москву с 08:00 до 19:00, заливка раскрытых швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

34-49-34 ограничения скорости движения в оба направления по обочине с 08:00 до 17:00, Химическая обработка нежелательной растительности (борщевик).

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно Сильная жара накроет Ленинградскую область в ближайшие сутки Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в регионе. До 20 мая в Ленинградской области сохранится высокая температура. Местами термоме...

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка отдельных секций барьерного ограждения;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортная развязка км 141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 37 ограничение скорости движения в сторону г. Выборга с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 37, 42,47,48 ограничение скорости движения в сторону г.Светогорска с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бордюрного камня;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 15-16+ транспортная развязка км 15 (съезды № 3 и № 4) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 9-10, км 15-16+транспортная развязка км 15, км 33-34+транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в сторону ЛО, с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 41-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-72 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка водоотводных лотков и бордюрного камня механизированным способом;

км 41-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тех.проходв от пыли и грязи;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 78-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 33-56 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и техобслуживания трансформаторной подстанции и шкафа наружного освещения поочередно.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 13:00-17:00, мех. очистка обочин;

км 33-31 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 09:00-17:00, очистка водоотводных лотков;

км 55-48-55 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с09:00 до 12:00, мех. очистка краевой у разделительной полосы;

км 137-133 ограничения скорости движения на СПб правая полоса 08:00 до 17:00, заливка швов на ПЧ;

км 179-99-179 ограничения скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00 до 17:00, мойка водоотводных лотков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой:

км 43, 54 тр. развязки ограничения скорости движения на Кингисепп правая полоса 08:00 до 17:00, мех очистка краевой с вывозом смета;

км 57-31-57 ограничения скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00 до 17:00, мойка разделительной полосы;

км 140-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, обработка гербицидом в полосе отвода от борщевика.