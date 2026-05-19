Волонтеры и местные жители направили гуманитарный груз российским военнослужащим на передовую.

Благотворительный фонд «За Наших» завершил отправку очередной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Полезный груз для наших бойцов собирали неравнодушные жители жители Кировского района, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников.

В состав помощи вошли наиболее востребованные предметы первой необходимости, которые в ближайшее время будут доставлены непосредственно на передовую. Особое место в посылках заняли письма и поздравительные открытки ко Дню Победы, созданные руками детей.

В администрации Кировского района отметили, что подобные детские послания и рисунки служат источником моральной поддержки бойцов на передовой. В сборе необходимой помощи активное участие приняли.

Представители фонда «За Наших» выразили глубокую благодарность всем жителям района, местным организациям и образовательным учреждениям за вклад в общее дело.