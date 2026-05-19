weather 15.6°
$ 71.29
82.79

Главная / Новости / Гуманитарный груз из Кировского района направлен бойцам СВО

Новости Социум

Гуманитарный груз из Кировского района направлен бойцам СВО

Волонтеры и местные жители направили гуманитарный груз российским военнослужащим на передовую.

Гуманитарный груз из Кировского района направлен бойцам СВО - Волонтеры и местные жители направили гуманитарный груз российским военнослужащим на передовую.
Фото: благотворительный фонд «За Наших»

Благотворительный фонд «За Наших» завершил отправку очередной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Полезный груз для наших бойцов собирали неравнодушные жители жители Кировского района, а также депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников.

В состав помощи вошли наиболее востребованные предметы первой необходимости, которые в ближайшее время будут доставлены непосредственно на передовую. Особое место в посылках заняли письма и поздравительные открытки ко Дню Победы, созданные руками детей.

В администрации Кировского района отметили, что подобные детские послания и рисунки служат источником моральной поддержки бойцов на передовой. В сборе необходимой помощи активное участие приняли.

Представители фонда «За Наших» выразили глубокую благодарность всем жителям района, местным организациям и образовательным учреждениям за вклад в общее дело.

Вам будет интересно
Ленобласть представила опыт Кластера реабилитации участников СВО делегации из Сибири
Ленинградская область поделилась наработками в сфере сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции с представителями других суб...
15.05.2026
259

Теги

гуманитарная помощь СВО Кировский район
Новости Социум

Дерматолог объяснила, чем опасно повреждение родинок

Врач развеяла распространенный миф, что повреждение родинки обязательно спровоцирует рак. Однако специалист все равно рекомендует внимательно следить за образованиями.

Родинки в большинстве случаев не несут угрозы здоровью. Однако дерматолог Марья Сергеева настоятельно рекомендуют избегать их травм.

В беседе с порталом «Доктор Питер» эксперт отметила, что существует устойчивый миф, будто любая случайная царапина родинки неизбежно ведет к развитию меланомы. В действительности же однократное повреждение крайне редко провоцирует онкологические заболевания.

Гораздо большую опасность представляет частое раздражение уже измененных невусов. Если родинка подвергается постоянному механическому воздействию, например, при бритье, это создает серьезные риски воспаления и возможных предраковых изменений клеток. В таких случаях дерматологи рекомендуют плановое удаление образования.

Вам будет интересно
Врач раскрыл опасность старых приправ из шкафчика на кухне
Использование залежавшихся пряностей может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Многие считают, что приправы могут храниться годами даже...
18.05.2026
317

Фото на миниатюре: magnific

Теги

советы врача

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться