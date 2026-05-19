Врач развеяла распространенный миф, что повреждение родинки обязательно спровоцирует рак. Однако специалист все равно рекомендует внимательно следить за образованиями.

Родинки в большинстве случаев не несут угрозы здоровью. Однако дерматолог Марья Сергеева настоятельно рекомендуют избегать их травм.

В беседе с порталом «Доктор Питер» эксперт отметила, что существует устойчивый миф, будто любая случайная царапина родинки неизбежно ведет к развитию меланомы. В действительности же однократное повреждение крайне редко провоцирует онкологические заболевания.

Гораздо большую опасность представляет частое раздражение уже измененных невусов. Если родинка подвергается постоянному механическому воздействию, например, при бритье, это создает серьезные риски воспаления и возможных предраковых изменений клеток. В таких случаях дерматологи рекомендуют плановое удаление образования.

