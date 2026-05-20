В 2026 году в России ежедневно закрывалось по пять отделений банков. За четыре месяца было ликвидировано 600 офисов, что втрое больше, чем годом ранее, пишет «База».

Больше всего закрытий произошло в Подмосковье (47 отделений), Москве (24) и Свердловской области (23). При этом число мобильных офисов незначительно выросло. В 2025 году закрылись почти 1700 банковских точек.

Причины закрытия офисов — цифровизация и оптимизация. Люди все чаще пользуются онлайн-сервисами, поэтому физические отделения становятся менее востребованными. Некоторые банки дополнительно монетизируют офисы, размещая в них камеры хранения, кофейни, детские комнаты и продавая свои умные устройства.

Банки также пытаются сэкономить на аренде и зарплатах сотрудников.