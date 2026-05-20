weather 16°
$ 71.29
82.79

Главная / Новости / Пять отделений банков закрывались в России ежедневно в 2026 году

Новости Экономика

Пять отделений банков закрывались в России ежедневно в 2026 году

В 2026 году в России ежедневно закрывалось по пять отделений банков. За четыре месяца было ликвидировано 600 офисов, что втрое больше, чем годом ранее, пишет «База».

Пять отделений банков закрывались в России ежедневно в 2026 году - Причины закрытия офисов — цифровизация и оптимизация.
Фото: magnific.

Больше всего закрытий произошло в Подмосковье (47 отделений), Москве (24) и Свердловской области (23). При этом число мобильных офисов незначительно выросло. В 2025 году закрылись почти 1700 банковских точек.

Причины закрытия офисов — цифровизация и оптимизация. Люди все чаще пользуются онлайн-сервисами, поэтому физические отделения становятся менее востребованными. Некоторые банки дополнительно монетизируют офисы, размещая в них камеры хранения, кофейни, детские комнаты и продавая свои умные устройства.

Банки также пытаются сэкономить на аренде и зарплатах сотрудников.

Вам будет интересно
Эксперт предрек снижение цен на борщевой набор на 30%
По оценкам экономиста, произойдет это к концу лета.Стоимость «борщевого набора» — картофеля, капусты, моркови и лука — к концу лета снизит...
18.05.2026
184

Теги

банки Россия
Новости Происшествия

В Петербурге арестовали участников наркошопа, у них изъято почти 5,5 кг наркотиков

Правоохранители задержали группу из пяти человек, которых подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ в Петербурге и Ленобласти.

В Петербурге арестовали участников наркошопа, у них изъято почти 5,5 кг наркотиков - Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Скрин видео: МВД России

По словам официалього представителя ГУ МВД России Ирина Волк, группа обслуживала наркошоп в теневом сегменте интернета. У каждого участника были свои обязанности: приезжая из Комсомольска-на-Амуре отвечала за склад с запрещенными веществами на Пискаревском проспекте, 19-летняя девушка из Мурманска занималась расфасовкой наркотиков. Трое мужчин работали закладчиками.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых было обнаружено 5,4 кг наркотиков, часть из которых была подготовлена для продажи.

Вам будет интересно
В Петербурге и Ленобласти раскрыли схему хищения выплат у военных-контрактников
Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении выплат у военных-контрактников и незаконной банковской деятельнос...
20.05.2026
136

Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги

Петербург Ленобласть наркотики Мвд

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться