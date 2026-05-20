Сенатор высоко оценил усилия Ленобласти по восстановлению памятных мест на подшефных территориях ДНР.

Ленинградская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку подшефным территориям в Донецкой Народной Республике. Особое внимание в рамках работ уделяется мемориалам и местам воинских захоронений. На сегодняшний день силами 47-го региона уже приведено в порядок семь знаковых объектов, включая братские могилы советских воинов, места захоронения Героев Советского Союза А.Я. Марченко, Г.И. Крамаренко и генерал-лейтенанта В.К. Шмоненко, а также памятники генералу армии Н.Ф. Ватутину и воинам-землякам.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отметил, что восстановление инфраструктуры неразрывно связано с сохранением общей исторической памяти. По его словам, это не просто строительные работы, а акт уважения подвига предков, которые ценой жизни сломали хребет немецкой армии в годы Великой Отечественной войны.

«Приведение в порядок могил воинов, среди которых Герои Советского Союза, и памятников — шаг в правильном направлении. Как справедливо отметил губернатор, историческая память — это про конкретные дела, отражающие наше подлинное отношение к предкам. Область обязательно продолжит эту важную миссию», — заявил сенатор в беседе с 47channel.