Сергей Перминов: Ленобласть, работая на подшефных территориях, восстанавливает общую историческую память

Сенатор высоко оценил усилия Ленобласти по восстановлению памятных мест на подшефных территориях ДНР.

Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Ленинградская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку подшефным территориям в Донецкой Народной Республике. Особое внимание в рамках работ уделяется мемориалам и местам воинских захоронений. На сегодняшний день силами 47-го региона уже приведено в порядок семь знаковых объектов, включая братские могилы советских воинов, места захоронения Героев Советского Союза А.Я. Марченко, Г.И. Крамаренко и генерал-лейтенанта В.К. Шмоненко, а также памятники генералу армии Н.Ф. Ватутину и воинам-землякам.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отметил, что восстановление инфраструктуры неразрывно связано с сохранением общей исторической памяти. По его словам, это не просто строительные работы, а акт уважения подвига предков, которые ценой жизни сломали хребет немецкой армии в годы Великой Отечественной войны.

«Приведение в порядок могил воинов, среди которых Герои Советского Союза, и памятников — шаг в правильном направлении. Как справедливо отметил губернатор, историческая память — это про конкретные дела, отражающие наше подлинное отношение к предкам. Область обязательно продолжит эту важную миссию», — заявил сенатор в беседе с 47channel.

Новости Происшествия

Четыре человека пострадали на дорогах Ленобласти за вторник

Еще один человек погиб.

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»/ Архив

В Ленинградской области за минувшие сутки произошло 67 аварий. В результате ДТП есть пострадавшие и один погибший, сообщает управление ГАИ по 47-му региону.

Так, всего на дорогах области за вторник пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Еще один участник ДТП скончался.

В Петербурге зафиксировано за тот же период 336 аварий, в которых пострадали 13 человек, включая двух детей.

