Главная / Новости / Александр Дрозденко: Ленобласть направит 1,2 млрд рублей на восстановление Енакиево

Александр Дрозденко: Ленобласть направит 1,2 млрд рублей на восстановление Енакиево

Регион продолжит оказывать всестороннюю помощь подшефной территории.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион выделит 1,2 млрд рублей из бюджета на масштабную программу восстановления подшефного города Енакиево в 2026 году.

План работ охватит 14 ключевых направлений, включая модернизацию критической инфраструктуры и развитие социальной сферы. Особое внимание будет уделено коммунальному хозяйству. Запланирована реконструкция канализационных сетей, систем очистки воды и каптажных сооружений.

В социальном блоке регион продолжит капитальный ремонт образовательных учреждений, включая школы, лицей, школу-интернат, а также центры «Рябинка» и «Орион». Также внимание уделят поддержке детей. Для них будут организованы оздоровительные смены в Ленинградской области, участие в знаковых праздниках, таких как «Алые паруса», и вручение подарков.

Кроме того, 47-й регион поможет Енакиево в ремонте дорог, восстановлении жилого фонда, пострадавшего от атак БПЛА, и обеспечении общественной безопасности. 

"С 2022 года Ленинградская область восстановила в подшефном Енакиево 190 объектов инфраструктуры. Продолжаем работу там, где результат нужен каждый день: вода в доме, безопасная школа, рабочая дорога, восстановленное жилье и городские службы, которые помогают людям, — отметил губернатор.

Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 21 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 38 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 637-640 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, заливка раскрытых швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-49 ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, ликвидация древесно-кустарниковой растительности (борщевик) гербицидами                                               

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 407-410 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка раскрытых швов и трещин битумной мастикой.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 44, 53 развязка ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии от пыли и грязи, с вывозом;

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи;

км 140-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, обработка гербицидом в  полосе отвода (от борщевика).

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-33 ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков, с установкой схемы ОДД;

км 99-179 ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка отдельных секций барьерного ограждения;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортная развязка км 141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 37  ограничение скорости движения в сторону г. Выборга с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 0-48 ограничение скорости движения в сторону г.Светогорска  с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бордюрного камня;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 17-18, 19-15 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 0 - 35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 41-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 41-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тех.проходв от пыли и грязи;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 72-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, содержание Лос.

км 80-82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 2-56 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и техобслуживания трансформаторной подстанции и шкафа наружного освещения поочередно.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
