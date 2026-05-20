Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 38 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 637-640 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, заливка раскрытых швов и трещин битумной мастикой.

Вам будет интересно Безвизовый режим для россиян в Китае продлен до конца 2027 года Власти Китая приняли решение продлить безвизовый въезд для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Г...

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-49 ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, ликвидация древесно-кустарниковой растительности (борщевик) гербицидами

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 407-410 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка раскрытых швов и трещин битумной мастикой.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 44, 53 развязка ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии от пыли и грязи, с вывозом;

км 31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи;

км 140-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, обработка гербицидом в полосе отвода (от борщевика).

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета механическим способом (ПУМ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-33 ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков, с установкой схемы ОДД;

км 99-179 ограничение скорости движения в оба направления, с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка отдельных секций барьерного ограждения;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортная развязка км 141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 65-101 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 37 ограничение скорости движения в сторону г. Выборга с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;

км 0-48 ограничение скорости движения в сторону г.Светогорска с 08:00 до 19:00, уборка грунта от бордюрного камня;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

Вам будет интересно В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах. Фото: wirestock/Freepik Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади: батар...

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, проливка швов;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 17-18, 19-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 0 - 35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 41-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 41-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тех.проходв от пыли и грязи;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 72-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, содержание Лос.

км 80-82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 2-56 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение электропитания для чистки изоляции и техобслуживания трансформаторной подстанции и шкафа наружного освещения поочередно.