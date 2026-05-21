Эксперты Роспотребнадзора перечислили пищевые привычки, которые могут мешать переходу на правильное питание или снижению веса.

Среди них:

Пропуск завтрака. Этот прием пищи важен для улучшения когнитивных функций и контроля веса. На завтрак рекомендуется есть что-то питательное и калорийное.

Этот прием пищи важен для улучшения когнитивных функций и контроля веса. На завтрак рекомендуется есть что-то питательное и калорийное. Переедание вечером. Обмен веществ замедляется, что может привести к набору веса, поэтому ужин лучше делать легким.

Обмен веществ замедляется, что может привести к набору веса, поэтому ужин лучше делать легким. Есть важно не спеша, без суеты. Чувство сытости приходит через 15–20 минут, поэтому важно не спешить и не переедать. Заглатывание пищи может привести к проблемам с пищеварением. Также стоит сосредоточиться на еде, чтобы получить от нее больше удовольствия и пользы, отвлечься от телефона.

Чувство сытости приходит через 15–20 минут, поэтому важно не спешить и не переедать. Заглатывание пищи может привести к проблемам с пищеварением. Также стоит сосредоточиться на еде, чтобы получить от нее больше удовольствия и пользы, отвлечься от телефона. Употребление большого количества кофе . Норма — 3 чашки в день. Более 5 чашек повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Перед едой пить кофе не рекомендуется.

. Норма — 3 чашки в день. Более 5 чашек повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Перед едой пить кофе не рекомендуется. Недостаточное употребление воды. Рекомендуется пить около 1,5–3 литров воды в день. Вода помогает перевариванию и контролю аппетита.

Рекомендуется пить около 1,5–3 литров воды в день. Вода помогает перевариванию и контролю аппетита. Курение после еды. Перекур после приема пищи не приносит пользы здоровью, так как может быть равноценен нескольким сигаретам, вредящим организму.

Еще несколько общих советов: не стоит заедать плохое настроение без чувства голода, в выходные тоже следует контролировать питание, важно не увлекаться сладким и сахаром.