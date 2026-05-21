Роспотребнадзор назвал вредные пищевые привычки, мешающие похудению

Новости Социум

Роспотребнадзор назвал вредные пищевые привычки, мешающие похудению

Эксперты Роспотребнадзора перечислили пищевые привычки, которые могут мешать переходу на правильное питание или снижению веса.

Среди них:

  • Пропуск завтрака. Этот прием пищи важен для улучшения когнитивных функций и контроля веса. На завтрак рекомендуется есть что-то питательное и калорийное.

  • Переедание вечером. Обмен веществ замедляется, что может привести к набору веса, поэтому ужин лучше делать легким.

  • Есть важно не спеша, без суеты. Чувство сытости приходит через 15–20 минут, поэтому важно не спешить и не переедать. Заглатывание пищи может привести к проблемам с пищеварением. Также стоит сосредоточиться на еде, чтобы получить от нее больше удовольствия и пользы, отвлечься от телефона.

  • Употребление большого количества кофе. Норма — 3 чашки в день. Более 5 чашек повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Перед едой пить кофе не рекомендуется.

  • Недостаточное употребление воды. Рекомендуется пить около 1,5–3 литров воды в день. Вода помогает перевариванию и контролю аппетита.

  • Курение после еды. Перекур после приема пищи не приносит пользы здоровью, так как может быть равноценен нескольким сигаретам, вредящим организму.

Еще несколько общих советов: не стоит заедать плохое настроение без чувства голода, в выходные тоже следует контролировать питание, важно не увлекаться сладким и сахаром.

Врач рассказал, какие продукты вызывают зависимость сильнее сахара
Врач-нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что вопреки распространенному мнению о сахарной зависимости, есть продукты, которые вызывают более...
Новости СВО

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

БПЛА самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом силы ПВО сбили свыше 30 беспилотников.  В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Из Ленинградской области отправилась крупная партия гумпомощи бойцам СВО
Более 20 тонн строительных материалов и инструментов отправили волонтеры российским военнослужащим. Фото: Народный фронт | Ленинградская область/ ВКон...
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

17:20 19.05.2026

