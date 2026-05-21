В Госдуме предложили ввести выплаты для супругов за каждый пятилетний юбилей брака

Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой о введении федеральных выплат для супругов, отмечающих юбилей совместной жизни. Предлагается начислять выплаты каждые пять лет.

Согласно инициативе, за пять лет брака семья может получить 5 тысяч рублей, за 10 лет — 10 тысяч рублей, и так далее. Для пар, которые прожили вместе 50 лет, выплата может составить 100 тысяч рублей.

Каплан Панеш подчеркнул, что такие выплаты могут стать надежной государственной поддержкой семей и способствовать снижению уровня разводов в России.

Новости СВО

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

БПЛА самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом силы ПВО сбили свыше 30 беспилотников.  В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

