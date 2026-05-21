Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой о введении федеральных выплат для супругов, отмечающих юбилей совместной жизни. Предлагается начислять выплаты каждые пять лет.

Согласно инициативе, за пять лет брака семья может получить 5 тысяч рублей, за 10 лет — 10 тысяч рублей, и так далее. Для пар, которые прожили вместе 50 лет, выплата может составить 100 тысяч рублей.

Каплан Панеш подчеркнул, что такие выплаты могут стать надежной государственной поддержкой семей и способствовать снижению уровня разводов в России.