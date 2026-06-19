За последние пять лет количество безнадзорных собак в Ленобласти уменьшилось на треть. Об этом сообщил начальник регионального управления ветеринарии Леонид Кротов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По его словам, сокращение численности бездомных животных стало результатом успешной реализации программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). Если в 2021 году в регионе насчитывалось около 12,5 тысячи безнадзорных животных, то сейчас их количество составляет примерно 8 тысяч особей.

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Кротов добавил, что управление ветеринарии Ленобласти включает 12 районных станций по борьбе с болезнями животных, 67 ветеринарных участков и лечебниц, а также девять ветеринарно-диагностических лабораторий.