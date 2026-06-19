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В Ленинградской области сократилось число бездомных собак

За последние пять лет количество безнадзорных собак в Ленобласти уменьшилось на треть. Об этом сообщил начальник регионального управления ветеринарии Леонид Кротов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

В Ленинградской области сократилось число бездомных собак - Если в 2021 году в регионе насчитывалось около 12,5 тысячи безнадзорных животных, то сейчас их колич
Фото: freepik/ Dragana_Gordic

По его словам, сокращение численности бездомных животных стало результатом успешной реализации программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). Если в 2021 году в регионе насчитывалось около 12,5 тысячи безнадзорных животных, то сейчас их количество составляет примерно 8 тысяч особей.

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Кротов добавил, что управление ветеринарии Ленобласти включает 12 районных станций по борьбе с болезнями животных, 67 ветеринарных участков и лечебниц, а также девять ветеринарно-диагностических лабораторий.

Теги

бездомные собаки Ленобласть Управление ветеринарии
Новости Социум

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбы как «подарок от государства»

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести в России налоговый вычет для молодоженов. По его мнению, это станет своего рода «свадебным подарком» от государства.

Суть инициативы заключается в том, чтобы позволить парам, вступающим в брак, возмещать часть расходов на организацию свадьбы за счет налогового вычета с суммы до 400 тысяч рублей. Если предложение будет реализовано, семейная пара сможет вернуть до 52 тысяч рублей из ранее уплаченных налогов (при ставке НДФЛ в 13%).

В России уже действуют несколько видов налоговых вычетов, включая стандартные вычеты для льготников и родителей, социальные вычеты на образование, лечение, благотворительность и другие.

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Теги

налоговый вычет госдума свадьба налоги

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