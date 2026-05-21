Объявлены победители второго конкурса грантов Губернатора Ленинградской области. Экспертный совет утвердил рейтинг победителей, а результаты опубликованы на сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Поддержку получат 64 местных проекта, общая сумма выделенных средств составит 18,9 миллиона рублей. Среди победителей — «День урожая» в Бокситогорском районе, «Культура бега» в Гатчине, «Мастер-класс СВОё Дело» в Подпорожском районе, «Живые традиции» — этнокультурный марафон в Токсово, «Следами погибших деревень-2» в Киришском районе и другие инициативы. Реализация проектов начнётся с 1 июля.

Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен отметила, что этот конкурс является подспорьем для местных инициатив и для активных жителей, которые хотят пробовать себя в грантовой деятельности или масштабировать уже существующие проекты.

«Особенно приятно, что в числе победителей — ТОСы из Всеволожского и Кингисеппского районов. Мы ценим, когда жители сами собираются и берутся за дело. Проекты по благоустройству, с которыми они выиграли, как раз про это — про реальные перемены, которые видят и чувствуют соседи», — подчеркнула Путронен.

Старт третьего конкурсного отбора гранта губернатора Ленобласти запланирован на конец мая. Ленинградские некоммерческие организации смогут подать долгосрочные проекты и получить поддержку в размере до 4 миллионов рублей.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

