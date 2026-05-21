Главная / Новости / Россиянам рассказали, какие приборы чаще всего ломаются после удара молнии

Новости Социум

Россиянам рассказали, какие приборы чаще всего ломаются после удара молнии

Эксперты назвали электронику, которая в большинстве случаев выходит из строя после попадания молнии в дом.

Чаще всего в результате удара молнии в домах россиян ломаются телевизоры, роутеры и модемы. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.


«В 93% случаев удар молнии наносит ущерб внутренней части дома. Чаще всего от этого повреждаются электроприборы и техника. В 52% случаев — телевизоры и чуть реже роутеры и модемы», — отметили собеседники агентства.


Эксперты пояснили, что происходит это в результате резкого скачка напряжения в сети, что выводит из строя электронику.

бытовая техника гроза элетричество
В Петербурге пресекли ввоз 175 тонн зараженного арахиса

В крупной партии продукции нашли опасного вредителя.

Сотрудники Россельхознадзора по СЗФО пресекли ввоз в 175 тонн зараженного арахиса в Петербург. В продукции из Бразилии специалисты нашли насекомых, представляющих угрозу для продовольственных запасов.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в грузе малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака, а также блестянки сухофруктовой. Эти насекомые являются вредителями запасов зерна и способны нанести значительный ущерб сельскохозяйственной продукции.

В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о запрете ввоза продукции на территорию РФ. 

Фото на миниатюре: magnific

вредные продукты Петербург Россельхознадзор

