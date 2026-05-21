Эксперты назвали электронику, которая в большинстве случаев выходит из строя после попадания молнии в дом.

Чаще всего в результате удара молнии в домах россиян ломаются телевизоры, роутеры и модемы. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.



«В 93% случаев удар молнии наносит ущерб внутренней части дома. Чаще всего от этого повреждаются электроприборы и техника. В 52% случаев — телевизоры и чуть реже роутеры и модемы», — отметили собеседники агентства.



Эксперты пояснили, что происходит это в результате резкого скачка напряжения в сети, что выводит из строя электронику.