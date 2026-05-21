Президент России Владимир Путин наградил старшего сержанта Евгения Рочева, участника специальное военной операции, Георгиевским крестом I степени.

«Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», — передает пресс-служба Кремля.

Как стало известно РИА «Новости», Евгений Рочев — командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка. Ранее боец служил по контракту в Ленинградской и Мурманской областях.

Высокую награду военнослужащий получил за проявленные храбрость и мастерство в зоне спецоперации. Боец уничтожил восемь огневых точек и два миномета противника, чем обеспечил прорыв штурмовых групп российской армии. Ранее Рочев получил медаль «За боевые отличия» и Георгиевский крест IV, III и II степеней.