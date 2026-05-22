В России к 2028 году планируют ввести номера для электросамокатов и моноколес

В России к 2028 году будет введена обязательная государственная регистрация средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Фото: lenoblzaks.ru

МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Кроме того, в планах — решение вопроса об обязательной маркировке СИМ, подтверждающей их соответствие требованиям безопасности, к 2030 году.

В 2026 году Министерство транспорта России совместно с региональными властями планирует утвердить планы развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы, говорится в утвержденном плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.

Железнодорожники спасли истощенных лисят-сирот в Волховском районе

В Волховском районе Ленобласти сотрудники РЖД спасли двух истощенных лисят. Животных нашли во время работ на путях недалеко от станции Хамонтово.

Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

По словам специалистов центра помощи диким животным «Велес», у лисят, вероятно, погибла мать. Поэтому малыши были очень истощены и обезвожены. Четверо из шести обнаруженных малышей были мертвы, но двое подавали признаки жизни. Один из работников РЖД отвез выживших лисят на Московский вокзал, где их забрали волонтеры.

Сейчас специалисты «Велеса» выкармливают истощенных лисят и делают все возможное, чтобы они выжили.

