weather 11.3°
$ 70.79
83.27

Главная / Новости / Полиция проверила более 400 автомобилей в Ломоносовском районе

Новости Происшествия Главное

Полиция проверила более 400 автомобилей в Ломоносовском районе

На трассах в Ломоносовском районе Ленобласти прошли масштабные проверки. Основные мероприятия развернулись на Красносельском шоссе в поселке Новоселье.

Полиция проверила более 400 автомобилей в Ломоносовском районе - В отдел полиции были доставлены девять человек.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ходе рейда полицейские проверили 426 автомобилей и 506 граждан, среди которых — 104 иностранных гражданина. В отдел полиции были доставлены девять человек. Шестеро из них привлечены за нарушение миграционного законодательства, один – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, еще один иностранец занесен в реестр контролируемых лиц, один привлечен за управление транспортом без права управления.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 10 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем с нечитаемыми номерами, отсутствие регистрации транспортного средства, нарушение правил перевозки детей и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Один автомобиль в ходе проверок был изъят.  

Подобные мероприятия будут продолжены.

Вам будет интересно
Полиция устроила масштабный рейд по цыганским домам в деревне Верхние Осельки
Полиция провела масштабный рейд по деревне Верхние Осельки, где проживают представители цыганского народа. Как сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Лено...
22.05.2026
129

Новости Социум Главное

В Фонд друзей балтийской нерпы поступили пять ослабленных нерпят

В минувшие выходные в фонд друзей балтийской нерпы прибыло пять последних в этом сезоне ладожских нерпят. Все ластоногие находятся в очень плохом состоянии.

В Фонд друзей балтийской нерпы поступили пять ослабленных нерпят - Все ластоногие находятся в очень плохом состоянии.
Фото: t.me/sealresque

«Последних, потому что все эти нерпульки в очень плохом состоянии, можно сказать на последнем издыхании, а жара случившаяся в прошедший вторник скорее всего добила таких же бедолаг, которые уже не могли плавать и находились на берегах» - пояснили в фонде.

Двое из пациентов имеют серенький балтийский окрас, но их длинные мордочки и голосовые особенности выдают их происхождение. Один из нерпят — белек, который недавно начал линять. Это очень необычно для мая.

Вам будет интересно
Спасатели Ленобласти помогли раненой нерпе
В воскресенье, 17 мая, дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получила информацию о том, что в районе Судостроительного Невского з...
18.05.2026
283

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Теги

Фонд друзей балтийской нерпы нерпы Ладожское озеро

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

17:20 19.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться