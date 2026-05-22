В минувшие выходные в фонд друзей балтийской нерпы прибыло пять последних в этом сезоне ладожских нерпят. Все ластоногие находятся в очень плохом состоянии.

«Последних, потому что все эти нерпульки в очень плохом состоянии, можно сказать на последнем издыхании, а жара случившаяся в прошедший вторник скорее всего добила таких же бедолаг, которые уже не могли плавать и находились на берегах» - пояснили в фонде.

Двое из пациентов имеют серенький балтийский окрас, но их длинные мордочки и голосовые особенности выдают их происхождение. Один из нерпят — белек, который недавно начал линять. Это очень необычно для мая.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.