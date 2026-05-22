На трассах в Ломоносовском районе Ленобласти прошли масштабные проверки. Основные мероприятия развернулись на Красносельском шоссе в поселке Новоселье.
В ходе рейда полицейские проверили 426 автомобилей и 506 граждан, среди которых — 104 иностранных гражданина. В отдел полиции были доставлены девять человек. Шестеро из них привлечены за нарушение миграционного законодательства, один – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, еще один иностранец занесен в реестр контролируемых лиц, один привлечен за управление транспортом без права управления.
Сотрудники Госавтоинспекции составили 10 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем с нечитаемыми номерами, отсутствие регистрации транспортного средства, нарушение правил перевозки детей и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Один автомобиль в ходе проверок был изъят.
Подобные мероприятия будут продолжены.