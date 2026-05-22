Более 80 аварий произошло в Ленобласти за сутки

В результате происшествий пострадали шесть человек.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»/ Архив

За четверг в Ленинградской области произошло 85 аварий. Среди пострадавших в ДТП есть дети. Об этом 22 мая сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Так, в результате пяти аварий пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Информация о погибших не поступала. 

В Петербурге за сутки зафиксировано 281 авария, в которых пострадали 19 человек, включая пять детей.

Пенсионерам из Тосненского района вернут похищенные аферистами средства

После вмешательства прокуратуры пожилым жителям Ленобласти вернут похищенное.

Тосненская городская прокуратура добилась судебных решений о возврате денежных средств пожилым жителям, ставшим жертвами телефонных мошенников.

В ходе предварительного расследования правоохранительным органам удалось отследить цепочку банковских переводов и установить личности владельцев счетов, на которые потерпевшие переводили свои сбережения под давлением злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ленобласти, все исковые требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. В частности, в Кемеровской области Ленинск-Кузнецкий районный суд постановил взыскать 645 тысяч рублей. Аналогичные решения были вынесены Люберецким городским судом Московской области, а также мировым судьей Московского района Казани, который обязал вернуть потерпевшим по 45 тысяч рублей каждому потерпевшему.

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
