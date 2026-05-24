Главная / Новости / 21 студент погиб при ударе ВСУ на Старобельский колледж

Новости Главное СВО

21 студент погиб при ударе ВСУ на Старобельский колледж

Власти ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский педагогический колледж, сообщает администрация главы республики.

«Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек», — говорится в сообщении.

Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура в память о жертвах.
Фото : Администрация Главы ЛНР

В результате атаки украинских боевиков в ночь на 22 мая погиб 21 студент 2003-2008 годов рождения, число пострадавших возросло до 63, сообщили в МЧС.

Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура в память о жертвах.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.

Теги

колледж погибли студенты удар ВСУ лнр
Новости СВО

На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной во

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

Теги

СВО Ленобласть Петербург книжный салон

