Власти ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский педагогический колледж, сообщает администрация главы республики.
«Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек», — говорится в сообщении.
В результате атаки украинских боевиков в ночь на 22 мая погиб 21 студент 2003-2008 годов рождения, число пострадавших возросло до 63, сообщили в МЧС.
Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура в память о жертвах.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.