Ученые подсчитали оптимальную продолжительность сна

Ученые подсчитали оптимальную продолжительность сна

Оптимальная продолжительность ночного сна составляет от 6,4 до 7,8 часа. К такому выводу пришли ученые после анализа данных более чем 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 84 лет.

В ходе эксперимента участники сообщали о длительности своего сна, а ученые анализировали работу различных органов и систем их организма. Биологический возраст участников сравнивали с количеством часов сна, передает «Доктор Питер».

Оказалось, что как слишком короткий (менее 6 часов), так и слишком длинный (более 8 часов) сон приводит к более быстрому биологическому старению и повышает риск развития опасных заболеваний, включая гипертонию, диабет второго типа, ожирение, болезни почек, остеоартрит, депрессию и тревожность. Кроме того, чрезмерно длинный сон может негативно влиять на мозг и повышать риск биполярного расстройства и шизофрении.

сон ученые
В русском языке насчитали свыше 4 тысяч слов на букву «а»

В русском языке насчитывается свыше 4 тысяч слов, начинающихся на букву «а», сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и отдельные морфемы.

По словам филолога, в Толковом словаре русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1992 год) содержится более 1 тысячи слов на букву «а», а в Малом академическом словаре А. П. Евгеньевой (1984 год) — более 1,5 тысячи. Наибольшее количество таких слов, по мнению Катышева, содержится в Современном толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой (2000 год) — более 3 тысяч.

