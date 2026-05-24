Оптимальная продолжительность ночного сна составляет от 6,4 до 7,8 часа. К такому выводу пришли ученые после анализа данных более чем 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 84 лет.

В ходе эксперимента участники сообщали о длительности своего сна, а ученые анализировали работу различных органов и систем их организма. Биологический возраст участников сравнивали с количеством часов сна, передает «Доктор Питер».

Оказалось, что как слишком короткий (менее 6 часов), так и слишком длинный (более 8 часов) сон приводит к более быстрому биологическому старению и повышает риск развития опасных заболеваний, включая гипертонию, диабет второго типа, ожирение, болезни почек, остеоартрит, депрессию и тревожность. Кроме того, чрезмерно длинный сон может негативно влиять на мозг и повышать риск биполярного расстройства и шизофрении.